Παραμένουν σε ισχύ τα φορολογικά κίνητρα για Έλληνες του εξωτερικού που θέλουν να επιστρέψουν και να εργαστούν στη χώρα, την ώρα που πλησιάζει η προθεσμία για την έκπτωση 4% στον φόρο εισοδήματος , η οποία ισχύει για έγκαιρη υποβολή δήλωσης και εφάπαξ εξόφληση.

Μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και να εξασφαλίσουν την έκπτωση 4%, εφόσον προχωρήσουν σε εφάπαξ πληρωμή του φόρου έως τις 31 Ιουλίου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση συνεχίζει και ενισχύει τα κίνητρα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων και εργαζομένων του εξωτερικού. Οι ρυθμίσεις προβλέπουν σημαντικές φοροελαφρύνσεις για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και αναλαμβάνουν εργασία είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα.

Φόρος εισοδήματος: Λήγει η προθεσμία για την έκπτωση 4%

Υποβολή δήλωσης έως την Παρασκευή 15/5

Εφάπαξ πληρωμή έως 31/7

Φορολογικά κίνητρα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων

Φοροελαφρύνσεις για φορολογούμενους του εξωτερικού που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Το μέτρο επεκτείνεται και σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στο Δημόσιο

Κύρια φορολογικά κίνητρα

Μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για αποδοχές από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα

Απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για κύρια κατοικία και επιβατικά αυτοκίνητα

Η ρύθμιση ισχύει για 7 φορολογικά έτη

Η ένταξη γίνεται μέσω της πλατφόρμας myAADE

Προϋποθέσεις