Στο επίκεντρο βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Ρεάλ Μαδρίτης, μετά το σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στους Ορελιέν Τσουαμενί και Φεντερίκο Βαλβέρδε στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας, λίγες ημέρες πριν από το κρίσιμο El Clásico με την Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν από ισπανικά Μέσα, η ένταση ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της προπόνησης και συνεχίστηκε στα αποδυτήρια, όπου η κατάσταση ξέφυγε και υπήρξε σωματική συμπλοκή. Ο Βαλβέρδε τραυματίστηκε στο μέτωπο έπειτα από πτώση πάνω σε τραπέζι και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ η διοίκηση της Ρεάλ ξεκίνησε εσωτερική πειθαρχική διαδικασία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Τσουαμενί τοποθετήθηκε δημόσια μέσω ανάρτησής του, ζητώντας συγγνώμη από τον κόσμο της Ρεάλ και παραδεχόμενος πως όσα συνέβησαν δεν αρμόζουν στον σύλλογο.

Η ανακοίνωση του Γάλλου μέσου

«Αυτό που συνέβη αυτή την εβδομάδα στην προπόνηση είναι απαράδεκτο.

Το λέω αυτό σκεπτόμενος το παράδειγμα που αναμένεται να δώσουμε στους νέους, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο σχολείο. Ανεξάρτητα από το ποιος έχει δίκιο ή άδικο, πρέπει πάντα να αναζητούμε την πιο ειρηνική λύση για την επίλυση μιας σύγκρουσης.

Πάνω απ’ όλα, λυπάμαι για την εικόνα που έχουμε προβάλει για τον σύλλογο. Ξέρω ότι οι οπαδοί, το προπονητικό επιτελείο, οι συμπαίκτες μου, το διοικητικό συμβούλιο… όλοι είναι βαθιά απογοητευμένοι από το πώς εξελίχθηκε αυτή η σεζόν. Αλλά η απογοήτευση δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για τα πάντα. Αυτά τα περιστατικά, αν και μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε αποδυτήριο, δεν είναι αντάξια της Ρεάλ Μαδρίτης. Ειδικά επειδή η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο πιο πολυσυζητημένος σύλλογος στον κόσμο.

Το διαδίκτυο λατρεύει να επινοεί τις πιο αλλόκοτες ιστορίες για να δημιουργήσει θόρυβο, οπότε μην πιστεύετε όλα όσα ακούτε ή τις ψευδείς αφηγήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι πλέον η ώρα να καταλάβουμε ποιος έκανε τι, ποιος είπε τι ή ποιος είχε δίκιο ή άδικο. Αναγνωρίζω την κύρωση του συλλόγου και την αποδέχομαι. Είμαστε ακόμα μια οικογένεια, με διαφωνίες κατά καιρούς, αλλά πρέπει πάντα να βάζουμε τους στόχους μας πάνω από όλα τα άλλα. Ζήτησα συγγνώμη από την ομάδα και θέλω επίσης να εκφράσω τις συγγνώμες μου σε όλους τους οπαδούς της Ρεάλ.

Τώρα είναι η ώρα να κοιτάξουμε μπροστά και όλη μας η προσοχή είναι στραμμένη στο El Clásico και στη σεζόν που έρχεται, για να επιστρέψει ο σύλλογος στην κορυφή, εκεί που ανήκει».