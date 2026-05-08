Το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου 2026, ο Παναθηναϊκός AKTOR δίνει μια από τις πιο κρίσιμες μάχες της σεζόν στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ) απέναντι στη Βαλένθια για το Game 4 των playoffs της EuroLeague.

Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού, μετά την ήττα στο Game 3 (87-91), και οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη για να «σφραγίσουν» το εισιτήριο για το Final Four.

Η Δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Με τον Κώστα Σλούκα να παραμένει σταθερά εκτός λόγω τραυματισμού, ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε σε αλλαγές, δίνοντας την θέση στην δωδεκάδα στον Βασίλη Τολιόπουλο αντί του Μάριους Γκριγκόνις.

Αναλυτικά η 12αδα

Σορτς, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Καλαϊτζάκης, Λεσόρ, Φαρίντ, Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.