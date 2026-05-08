Η AEK B.C. είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στα βραβεία του Basketball Champions League, τόσο για τη φετινή σεζόν όσο και για την επέτειο των 10 χρόνων της διοργάνωσης.

Ανάμεσα στους παίκτες που τιμήθηκαν ήταν και ο πρών παίκτης της Ένωσης, Κέβιν Πάντερ, ο οποίος έκανε το μεγάλο ευρωπαϊκό «άλμα» μέσα από την παρουσία του στην ΑΕΚ τη σεζόν 2017/18.

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή της βράβευσής του, καθώς το βραβείο παρέδωσε ο πρώην προπονητής του, Ντράγκαν Σάκοτα. Ο έμπειρος τεχνικός μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Αμερικανό γκαρντ, αποθεώνοντάς τον κατά τη διάρκεια της τελετής.

Πριν ακόμη ανέβει στη σκηνή, ο Πάντερ πλησίασε τον Σάκοτα μόλις τον είδε στον χώρο και τον χαιρέτησε με χαμόγελο και εμφανή συγκίνηση. Οι δυο τους αγκαλιάστηκαν θερμά και είχαν μια σύντομη συνομιλία, σε μια εικόνα που τράβηξε τα βλέμματα.

Η συγκεκριμένη στιγμή είχε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, ειδικά από την πλευρά του Κέβιν Πάντερ, ο οποίος σπάνια εκδηλώνεται δημόσια με αυτόν τον τρόπο, δείχνοντας έτσι τον μεγάλο σεβασμό και την εκτίμηση που έχει προς τον Ντράγκαν Σάκοτα.