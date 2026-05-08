Δεν αλλάζει τους στόχους του επιχειρηματικού πλάνου της για το 2026 η Eurobank, παρά την εκτίμηση για υψηλό πληθωρισμό και επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ελλάδα κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

«Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε δει αρνητικές επιπτώσεις στην επέκταση των εργασιών. Η ζήτηση για δάνεια παραμένει ισχυρή στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ η δυναμική είναι ενθαρρυντική στη Βουλγαρία, υποστηριζόμενη από το θετικό κλίμα μετά την υιοθέτηση του ευρώ τον Ιανουάριο» σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας μιλώντας σε επενδυτές και εκτίμησε ότι ο στόχος για πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ εντός του 2026 θα επιτευχθεί.

Επιφυλάχθηκε, πάντως, για μια πιθανή επικαιροποίηση των στόχων στην παρουσίαση αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου που θα γίνει στις 30 Ιουλίου, επισημαίνοντας ότι μια αναθεώρηση μπορεί να είναι και ανοδική, ειδικά στα έσοδα από τόκους. Τα καθαρά κέρδη της Eurobank για το α’ τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκαν στα 330,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,09 ευρώ, στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά.

Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 663,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του έτους, αυξημένα κατά 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Σημαντικό άλμα καταγράφηκε στα έσοδα από προμήθειες, που έφτασαν τα 203 εκατ. ευρώ, έναντι 169,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο της περσινής χρονιάς, με την ετήσια αύξηση να διαμορφώνεται στο 20%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην αύξηση του όγκου των δανείων, στα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, αλλά και από τη διαχείριση πλούτου. Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί από τη συμβολή του κλάδου ασφαλίσεων ζωής της Eurolife (Eurolife Life).

Μάλιστα, η Eurobank ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης πως υπέγραψε την οριστική σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) με εταιρείες που ελέγχονται από την Fairfax Financial Holdings Limited για την εξαγορά του 80% της Eurolife Life, έναντι περίπου 813 εκατ. ευρώ, αποκτώντας πλήρη έλεγχο.