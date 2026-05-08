Το παγκόσμιο χρέος ανήλθε στα 353 τρισ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, κυρίως λόγω της αύξησης του δανεισμού σε ΗΠΑ και Κίνα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διεθνούς Χρηματοοικονομικής (IIF). Συνολικά, το παγκόσμιο χρέος υπολογίζεται στο 305% του ακαθάριστου… παγκόσμιου προϊόντος – δηλαδή του παγκόσμιου ΑΕΠ –, περίπου στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες μετρήσεις.

Από το 2023, οι μεγαλύτερες αυξήσεις χρέους έχουν καταγραφεί στη Νορβηγία, το Κουβέιτ, την Κίνα, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία – άνω του 30%. Σύμφωνα με το IIF, το ύψος του παγκόσμιου χρέους αναμένεται να σημειώσει νέες αυξήσεις το επόμενο διάστημα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού αλλά και των αυξημένων δαπανών για την άμυνα, την ενέργεια, την κυβερνοασφάλεια και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, στην τριμηνιαία έκθεση του IIF καταγράφεται σταδιακή στροφή επενδυτών προς ευρωπαϊκά και ασιατικά ομόλογα και μετοχές, καθώς οι επενδυτές μοιάζουν να αποσύρουν τα χρήματά τους από τα αμερικανικά επενδυτικά προϊόντα, αφού ενισχύονται οι ανησυχίες για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του αμερικανικού χρέους αλλά και για την κυριαρχία του δολαρίου στην παγκόσμια οικονομία.

Αποζημιώσεις επιβατών στην ΕΕ

Οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται να αποζημιώνουν για ακυρώσεις πτήσεων, καθώς η αύξηση στις τιμές καυσίμων δεν θεωρείται «έκτακτη περίσταση», ξεκαθάρισε μιλώντας στους «Financial Times» ο ευρωπαίος επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας. Οπως είπε, η Κομισιόν αναμένεται να εκδώσει σχετική οδηγία μέσα στο επόμενο διάστημα. Από τη μεριά της, η Ryanair ανακοίνωσε ότι δεν θα προχωρήσει σε ακυρώσεις πτήσεων το καλοκαίρι, σε αντίθεση με άλλες εταιρείες όπως η Lufthansa και η Aer Lingus.

ΕΛΣΤΑΤ: νέος πρόεδρος ο Αθ. Κατσής

Ο καθηγητής Αθανάσιος Κατσής ανέλαβε, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα καθήκοντα του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ. Ο νέος πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ είναι καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι στατιστικές εφαρμογές στην εκπαιδευτική έρευνα. Εχει διατελέσει μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ έχει επίσης διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο του Toledo στο Ohio των ΗΠΑ. Εχει εργαστεί ως στατιστικός σύμβουλος στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Αμφιλεγόμενη καμπάνια

Με μια κίνηση… επιθετικού μάρκετινγκ, η ψηφιακή τράπεζα Revolut προσπαθεί να προσελκύσει πελάτες ανά την Ευρώπη με έναν απρόσμενο πρωταγωνιστή. Αυτός είναι ο γνωστός πορτογάλος πρώην ποδοσφαιριστής Λουίς Φίγκο, ο οποίος εμφανίζεται στη διαφήμιση να παίζει πιάνο και να προτρέπει τους θεατές να αλλάξουν τράπεζα και να γίνουν πελάτες της Revolut, «για τα λεφτά». Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι ο Φίγκο είχε προκαλέσει σάλο με τη μεταγραφή του από την Μπαρτσελόνα στη… μισητή Ρεάλ Μαδρίτης το 2000, με τους οπαδούς της Μπλαουγκράνα να τον κατηγορούν ότι άφησε την ομάδα για τα λεφτά. Σημειώνεται πως, όπως επιβεβαίωσε πρόσφατα και ο Γιάννης Στουρνάρας, η Revolut αναμένεται να λάβει τραπεζική άδεια και στη χώρα μας.

Ημέρες καριέρας

Ο Πειραιάς μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για τον δυναμικό κλάδο της Γαλάζιας Οικονομίας, καθώς η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 56η «Ημέρα Καριέρας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου, από τις 10.00 έως τις 18.00, στον πολυχώρο εκδηλώσεων Castor Place (Κάστορος 48 και Ασκληπιού 5, 185 45, Πειραιάς). Στην εκδήλωση συμμετέχουν 30 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, προσφέροντας περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης.

Κίνδυνος παραβίασης για 7 στους 10 κωδικούς

Το 68% των κωδικών που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο μπορεί να παραβιαστεί μέσα σε μία ημέρα, σύμφωνα με έρευνα της Kaspersky. Μάλιστα, η συντριπτική πλειονότητα των παραβιασμένων κωδικών είτε ξεκινά είτε καταλήγει σε αριθμό – ένα συνηθισμένο μοτίβο που τους καθιστά πιο ευάλωτους σε επιθέσεις. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κωδικών Πρόσβασης, οι ειδικοί της Kaspersky ανέλυσαν 231 εκατομμύρια μοναδικούς κωδικούς που διέρρευσαν μαζικά κατά την περίοδο 2023-2026 και εντόπισαν βασικά μοτίβα ασφαλείας.

UniCredit: έξοδος από τη Ρωσία

Η UniCredit υπέγραψε συμφωνία για την πώληση μέρους των ρωσικών δραστηριοτήτων της σε επενδυτή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιταχύνοντας την αποχώρησή της από τη χώρα. Η συναλλαγή αναμένεται να επιβαρύνει τα κέρδη της έως 3,3 δισ. ευρώ, χωρίς όμως να επηρεάσει μερίσματα και στόχους κερδοφορίας. Η ολοκλήρωση προβλέπεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027.

Αύξηση επιτοκίων από τη Νορβηγία

Η Norges Bank αύξησε αιφνιδιαστικά το βασικό επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4,25%, επικαλούμενη τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό και τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η νορβηγική κεντρική τράπεζα προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη ακρίβεια ενδέχεται να παγιώσει υψηλές πληθωριστικές προσδοκίες, διατηρώντας τα επιτόκια σε αυξημένα επίπεδα έως το τέλος του έτους.