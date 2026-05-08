Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού έδωσε δυναμικό παρών στη μεγάλη υπαίθρια τουριστική εκδήλωση «Seniordagen 2026», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου στην κεντρική πλατεία Kungsträdgården της Στοκχόλμης. Η συμμετοχή του ΕΟΤ εντάσσεται στη στρατηγική προβολής της Ελλάδας στη σουηδική αγορά, με έμφαση στο ταξιδιωτικό κοινό ηλικίας 55 ετών και άνω.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοργάνωση προσέλκυσε περισσότερους από 31.000 επισκέπτες και αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη της Ελλάδας ως προορισμού αυθεντικών εμπειριών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

Στο περίπτερο του ΕΟΤ Βόρειων και Βαλτικών Χωρών συμμετείχαν οι προορισμοί Βόλος – Πήλιο, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Σίφνος. Οι εκπρόσωποι των περιοχών παρουσίασαν στο σουηδικό κοινό εναλλακτικές μορφές τουρισμού και λιγότερο προβεβλημένους ελληνικούς προορισμούς. Κεντρικό μήνυμα της ελληνικής παρουσίας ήταν ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν πολυδιάστατο προορισμό που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των ταξιδιωτών για βιώσιμες, αυθεντικές και ποιοτικές εμπειρίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον γαστρονομικό τουρισμό και τα τοπικά προϊόντα της Σίφνου, στον φυσιολατρικό και πεζοπορικό τουρισμό Βόλου-Πηλίου, στον πολιτιστικό πλούτο της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στον θρησκευτικό τουρισμό και τον αγροτουρισμό του Βορείου Αιγαίου.

Την ελληνική συμμετοχή τίμησαν με την παρουσία τους η Πρέσβυς της Ελλάδας στη Σουηδία, Αικατερίνη Φουντουλάκη, η Προϊσταμένη του Γραφείου Τύπου της Πρεσβείας, Βηθλεέμ Κοχλιαρίδου, και η Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’, Πελαγία Σουσιοπούλου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε κλήρωση με δώρα πολυήμερες διαμονές σε πολυτελή καταλύματα του Πηλίου. Επιπλέον, δημοσιεύθηκε ειδικό αφιέρωμα του ΕΟΤ στην έκδοση «Det Ljuva Livet» (“The Good Life”), που κυκλοφόρησε ως ένθετο στη μεγαλύτερη εφημερίδα της Σουηδίας, Aftonbladet, με περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια αναγνώστες.