Τελικοί Τσάμπιονς Λιγκ made in Barcelona. Το DNA των Μπλαουγκράνα είναι διάχυτο στους φετινούς τελικούς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης σε άνδρες και γυναίκες, στοιχείο κυριαρχίας της ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας του κροϊφισμού και της Μασία.

Πριν από 27 χρόνια ένα 17χρονο αγόρι από τη Χώρα των Βάσκων προωθήθηκε από την περίφημη ακαδημία της Μπαρτσελόνα, τη Μασία, στη Β’ ομάδα. Το δωμάτιό του το μοιραζόταν μαζί με τους Βίκτορ Βαλντές και Αντρες Ινιέστα ενώ έγινε φίλος και με τον Τσάβι. Ως είθισται στην Μπάρτσα, πολλά από εκείνα τα παιδιά συμμετείχαν στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Εκεί ο Αρτέτα γνώρισε τον τότε αρχηγό της ομάδας Πεπ Γκουαρντιόλα αλλά και τον Λουίς Ενρίκε ο οποίος ήταν ένα από τα μεγάλα αστέρια των Μπλαουγκράνα, προερχόμενος από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τότε τις εκπλήξεις που θα τους επεφύλασσε το μέλλον.

Το 2008 ο Λουίς Ενρίκε διαδέχτηκε τον Πεπ Γκουαρντιόλα ως προπονητής στην Μπαρτσελόνα Β’, μια εξέλιξη που ανάγκασε τους δύο άνδρες να έχουν καθημερινή συνεργασία. Το 2014 ο Λουίς Ενρίκε ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας με τις επιτυχίες του να ανταγωνίζονται στη συνέχεια αυτές του Πεπ με την περίφημο επιθετικό τρίο των Μέσι – Νεϊμάρ – Σουάρες.

Το 2016 ο Αρτέτα κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στην Αρσεναλ και αποδέχτηκε την πρόταση του Γκουαρντιόλα να γίνει βοηθός του στη Μάντσεστερ Σίτι όπου παρέμεινε μέχρι το 2019 για να αναλάβει στη συνέχεια τους Κανονιέρηδες.

Στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη Λουίς Ενρίκε και Μικέλ Αρτέτα θα ηγηθούν των Παρί Σεν Ζερμέν και Αρσεναλ στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, γράφοντας ιστορία αφού θα γίνουν οι πρώτοι ισπανοί προπονητές που θα τεθούν αντίπαλοι στην κορυφαία στιγμή του διασυλλογικού ποδοσφαίρου. Στο παρελθόν έχει συμβεί άλλες τέσσερις φορές με προπονητές από την ίδια χώρα να διεκδικούν το τρόπαιο.

Η πρώτη ήταν στον τελικό του 1979 ανάμεσα στους Αγγλους Μπράιαν Κλαφ (Νότιγχαμ Φόρεστ) και Μπομπ Χάουτον (Μάλμε) με τον πρώτο να αναδεικνύεται νικητής. Η δεύτερη ήταν το 2003 μεταξύ των Ιταλών Αντσελότι (Μίλαν) και Λίπι (Γιουβέντους). Δέκα χρόνια αργότερα αναμετρήθηκαν οι Γερμανοί Κλοπ (Ντόρτμουντ) και Χάινκες (Μπάγερν). Το 2020 υπήρξε και δεύτερος γερμανικός «εμφύλιος» ανάμεσα στον Φλικ (Μπάγερν) και τον Τούχελ (Παρί Σεν Ζερμέν). Χαρακτηριστικό στοιχείο της επικείμενης μονομαχίας είναι τα γκολ: η Παρί έχει πετύχει 44 τέρματα έχοντας την καλύτερη επίθεση, ενώ η Αρσεναλ έχει δεχτεί μόλις έξι και είναι μακράν η καλύτερη άμυνα.

Από τα σπλάχνα της Μπάρτσα δεν αναδείχτηκαν όμως μόνο οι Αρτέτα και Λουίς Ενρίκε αλλά και οι ομόλογοί τους στις γυναικείες ομάδες των Καταλανών και της Λυών που θα αναμετρηθούν στον φετινό τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ στις 23 Μαΐου, στο στάδιο Ούλεβαλ του Οσλο.

Προπονητής της Μπάρτσα είναι ο Πέρε Ρομέου. Αποφάσισε να γίνει προπονητής επηρεασμένος από τα ποδοσφαιρικά θαύματα των Μπλαουγκράνα στις δύο προηγούμενες δεκαετίες ενώ ίνδαλμά του είναι ο Πεπ Γκουαρντιόλα.

Στον πάγκο της Λυών βρίσκεται ο άνθρωπος τον οποίον διαδέχτηκε ο Ρομέου στη Βαρκελώνη, ο Τζόναθαν Γιράλδεθ Κόστας. Υπήρξε πρώτα βοηθός και στη συνέχεια πρώτος προπονητής της Μπάρτσα την περίοδο 2019-2024 στη διάρκεια της οποίας κατέκτησε μεταξύ άλλων τρεις τίτλους πρωταθλημάτων και δύο Τσάμπιονς Λιγκ.

Τα τέσσερα στοιχεία

Το πρόσωπο της ημέρας είναι ασφαλώς ο Λουίς Ενρίκε μετά τη δεύτερη συνεχόμενη πρόκριση της Παρί ΣΖ σε τελικό Τσάμπιονς Λιγκ. Ο ισχυρός άνδρας των Παριζιάνων, Νάσερ Αλ Κελαϊφί αποθέωσε τον Ισπανό χαρακτηρίζοντάς τον «πρωτοπόρο» και «κορυφαίο όλων».

Πίσω από το κομψοτέχνημα του Λουίς Ενρίκε κρύβονται κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες που εντέλει κάνουν τη διαφορά. Η πειθαρχία είναι το βασικό στοιχείο στις ομάδες του Ισπανού. Πέρυσι, πριν από το παιχνίδι με την Αρσεναλ στη league phase ο Ντεμπελέ γκρίνιαξε γιατί τον έκανε αλλαγή σε παιχνίδι της Λιγκ 1.

Αμέσως τον έθεσε εκτός ομάδας, του διεμήνυσε πως κουμάντο στην ομάδα κάνει αυτός και δεν δίστασε να θυσιάσει ένα παιχνίδι προκειμένου να στείλει το μήνυμα. Προχθές στην Αλιάντς Αρένα ο Λουίς Ενρίκε αντικατέστησε τον Ντεμπελέ στο 66ο λεπτό παρά το γεγονός ότι είχε καλή απόδοση και πέτυχε το μοναδικό γκολ της ομάδας του αλλά αυτή τη φορά ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας έδωσε το χέρι στον προπονητή του.

Δεύτερο στοιχείο είναι το συνεχές τρέξιμο. Στην Παρί δεν υπάρχουν βεντέτες. «Αν δεν τρέχεις δεν παίζεις», έλεγε ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια, κι αυτό δεν είναι απειλή αλλά η πραγματικότητα.

Τρίτο στοιχείο αποτελεί η πειθαρχία. Ο Γουίλιαν Πάτσο αποτελεί το σημείο αναφοράς. Σε 42 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις δεν έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα παρά το γεγονός ότι έχει αντιμετωπίσει τους καλύτερους επιθετικούς του κόσμου, ενώ είναι ο μοναδικός με λευκό ποινικό μητρώο ύστερα από 33 συνεχή ματς στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Το τέταρτο στοιχείο είναι η προσαρμοστικότητα. Η Παρί ξέρει να παίζει καλά στην επίθεση, αλλά γνωρίζει πολύ καλά και τα μυστικά της άμυνας. Πρόσφατα ο Λουίς Ενρίκε έλεγε πως όνειρό του είναι όλοι οι παίκτες να μπορούν να παίζουν σε όλες τις θέσεις. Μάλλον δεν βρίσκεται πολύ μακριά. Γι’ αυτό άλλωστε ο Αλ Κελαϊφί δήλωσε πως η Παρί μπορεί να κερδίζει τη Χρυσή Μπάλα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια με τέσσερις διαφορετικούς παίκτες.