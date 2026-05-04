Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε σημαντική νίκη με 2-0 στην έδρα της Εσπανιόλ, με τον Βινίσιους να υπογράφει την επιτυχία και να καθυστερεί τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου από την Μπαρτσελόνα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «μερένγκες» ήταν ο Βινίσιους, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ της ομάδας του, οδηγώντας τη σε μια άνετη επικράτηση που τη διατηρεί στο -11 από την κορυφή, λίγο πριν το καθοριστικό Clasico.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με καλό ρυθμό, καθώς μόλις στο 3’ η Εσπανιόλ απείλησε με τον Σάντσεθ, ενώ στο 8’ ο Βινίσιους είδε την προσπάθειά του να σταματά στο δοκάρι. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να δημιουργούν φάσεις, με τον Ντμίτροβιτς να κρατά το μηδέν για τους γηπεδούχους και τον Λούνιν να απαντά με σημαντικές επεμβάσεις πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ρεάλ ανέβασε την απόδοσή της και πήρε προβάδισμα στο 54’, όταν ο Βινίσιους με εξαιρετική ατομική ενέργεια και ψύχραιμο τελείωμα έκανε το 0-1. Ο ίδιος παίκτης «σφράγισε» τη νίκη στο 66’, με εντυπωσιακό σουτ που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Μέχρι το τέλος, οι Μαδριλένοι διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους, με τον ρυθμό να πέφτει και τις δύο ομάδες να έχουν κάποιες ακόμη στιγμές χωρίς ουσία. Το τελικό 0-2 διατηρεί το ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα και μεταφέρει την πίεση στο επερχόμενο Clasico.

Σκόρερ: 55′, 66′ Βινίσιους

Εσπανιόλ (Μανόλο Γκονζάλεθ): Ντμίτροβιτς, Ελ Χιλαλί, Καλέρο, Καμπρέρα, Ρομέρο, Γκονζάλεθ, Τεράτς (73 Τζόφρε), Ντολάν (73΄Μιλά), Σάντσεθ (61΄Ρόκα), Εσπόζιτο (61΄Πικέλ), Φερνάντεθ (73΄Γκαρθία)

Ρεάλ Μαδρίτης (Αλβάρο Αρμπελοά): Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ρούντιγκερ, Χάουσεν, Μεντί, Τσουαμενί (83΄Καμαβινγκά), Πιτάρτς (53΄Μασταντουόνο), Μπέλιγχαμ, Βαλβέρδε, Μπραΐμ Ντίαθ (53΄Γκονζάλο Γκαρθία), Βινίσιους (84΄Παλάσιος)

