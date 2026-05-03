Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της Pirelli στην Πάτρα οφείλεται σε εμπρησμό.

Σύμφωνα με το patrapress.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της 2ας Μαΐου στην περιοχή της Λεύκας, στις εγκαταστάσεις της πρώην Pirelli. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι συγκέντρωσαν στοιχεία που ενισχύουν το σενάριο της σκόπιμης ενέργειας και όχι ενός τυχαίου περιστατικού.

Η φωτιά ξεκίνησε από σημείο όπου βρίσκονταν στοιβαγμένα ελαστικά, η καύση των οποίων προκάλεσε πυκνό και τοξικό μαύρο σύννεφο καπνού που σκέπασε μεγάλο μέρος της περιοχής.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε με σκοπό την αφαίρεση των συρμάτων χαλκού που περιέχουν τα ελαστικά, ώστε να μεταπωληθούν στη συνέχεια ως σκραπ.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας και υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας, Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος χαρακτήρισε την πυρκαγιά «περίεργη», τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι:«Είναι από τις πυρκαγιές που προκαλούν ερωτηματικά. Αναμένουμε το επίσημο πόρισμα της Πυροσβεστικής που θα αναδείξει τα ακριβή αίτια του συμβάντος».