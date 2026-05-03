Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα, λίγες ώρες μετά το αιματηρό περιστατικό σε μπαρ του Ηρακλείου. Το νέο επεισόδιο έρχεται να προστεθεί στη σειρά βίαιων γεγονότων που συγκλονίζουν την ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ένας άνδρας περίπου 40 ετών δέχθηκε πυροβολισμούς στα πόδια από έναν άλλο άνδρα. Παραμένει άγνωστο αν οι δύο άνδρες είχαν δώσει «ραντεβού» κοντά στο νεκροταφείο του χωριού ή αν η συνάντησή τους ήταν τυχαία.

Ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές υπηρεσίες. Στο σημείο του περιστατικού εντοπίστηκαν κάλυκες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ με τραύμα στο ένα πόδι. Οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της υγείας του και αναμένεται να αποφασίσουν μέσα στις επόμενες ώρες αν θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.