Δύο κρατούμενοι, ένας 46χρονος υπήκοος Αλγερίας και ένας 43χρονος Ιρακινός, έχασαν τη ζωή τους ύστερα από άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε το απόγευμα, λίγο πριν τις 4, μέσα στα πειθαρχικά κελιά του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του προαυλισμού στον διάδρομο των φυλακών, τέσσερις έγκλειστοι από το κελί «9» βγήκαν έξω και έσπασαν τα λουκέτα από τα κελιά «4» και «8».

Ακολούθως, όλοι μαζί επιτέθηκαν με αιχμηρά αντικείμενα, πιθανότατα μαχαίρια, στους κρατούμενους του πειθαρχικού κελιού «6». Ο ένας από τους δύο νεκρούς τραυματίστηκε αρχικά σοβαρά και κατέληξε κατά τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Η συμπλοκή, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, φέρεται να περιλάμβανε περίπου δέκα κρατούμενους. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι επενέβησαν άμεσα για να διαχωρίσουν τους εμπλεκομένους και να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Παράλληλα, διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα για τη διερεύνηση των συνθηκών του αιματηρού επεισοδίου. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής και ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.