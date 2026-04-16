Το Σάββατο 18 Απριλίου 2026, οι Σέρρες υποδέχονται την 54η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), δημιουργώντας έναν ζωντανό χώρο συνάντησης μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτών που αναζητούν εργασία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο PHILIPPOS HOTEL, με τη συμμετοχή 30 επιχειρήσεων, που προσφέρουν 800 θέσεις εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν έχοντας μαζί τους το βιογραφικό τους, ώστε να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα άμεσης επαφής με εργοδότες, συμμετοχής σε επί τόπου συνεντεύξεις και ενημέρωσης για διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-serres-2026.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της ΔΥΠΑ θα παρέχουν πληροφορίες για τις δράσεις και τα προγράμματα απασχόλησης, ενισχύοντας την προσπάθεια των πολιτών για ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.

