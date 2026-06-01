Από την Ελλάδα στον κόσμο: Ένα από τα κορυφαία χρηματοοικονομικά ιδρύματα παγκοσμίως, ο NASDAQ, αναγνώρισε για ακόμη μία φορά τη διεθνή εμβέλεια και τη σημασία των Ποσειδωνίων και της ελληνικής ναυτιλίας, προβάλλοντας στην Times Square της Νέας Υόρκης το μήνυμα: «Ο NASDAQ Χαιρετίζει τα Ποσειδώνια 2026 & Εύχεται σε Όλους τους Συμμετέχοντες Καλή Επιτυχία!».

Η προβολή πραγματοποιήθηκε στο NASDAQ Tower, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ψηφιακές επιφάνειες στον κόσμο και σημείο αναφοράς της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας, υπογραμμίζοντας τον διεθνή χαρακτήρα της έκθεσης και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία διατηρεί διαχρονικά ισχυρή παρουσία στις αγορές του NASDAQ μέσω εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων.