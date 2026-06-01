Αν και η κολυμβητική περίοδος ξεκινά επίσημα την 1η Ιουνίου, οι περισσότερες παραλίες της χώρας εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δημοπρατήσεις για τις σχετικές υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει στους παραλιακούς δήμους, ωστόσο οι διαδικασίες δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από τα μέσα του μήνα. Η καθυστέρηση αποδίδεται στο γεγονός ότι η απόφαση για τη σχετική δαπάνη, ύψους 15 εκατ. ευρώ για 133 δήμους, υπογράφηκε από το υπουργείο Εσωτερικών μόλις στις 2 Μαΐου, ενώ μέχρι πρόσφατα δεν είχε εγκριθεί το συμπληρωματικό κονδύλι των 5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το tovima.gr.

«Αυτές οι ενέργειες θα πρέπει να γίνονται από τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο, ώστε να είναι όλα έτοιμα την 1η του μήνα. Επειδή ακόμη δεν έχουν τελειώσει οι παραχωρήσεις στο 80% των παραλιών, δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε βάθρα. Αν το κάνουμε, θα δημιουργηθούν προβλήματα», δηλώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδας, Μάριος Μυρωνάκης.

«Άρα, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ναυαγοσωστική κάλυψη υπάρχει στο ξεκίνημα του Ιουνίου στο 30% των παραλιών, στα μέσα του μήνα θα φθάσει στο 60% και από τα μέσα Ιουλίου θα αγγίξει το 90%», προσθέτει ο ίδιος.

Ο α’ αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, εξηγεί ότι «έχουν ξεκινήσει οι δημοπρατήσεις με τα 15 εκατ., ποσόν που καλύπτει το 47% του ετήσιου κόστους των 133 δήμων». Με την προσθήκη των 5 εκατ. ευρώ, η κάλυψη εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 57%.

Από τα 15 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό λαμβάνει η Ρόδος (566.606 ευρώ), ακολουθούν η Χερσόνησος Κρήτης (456.355 ευρώ), η Ζάκυνθος (434.684 ευρώ) και τα Χανιά (409.270 ευρώ). Στην Αττική, ο Δήμος Μαραθώνα λαμβάνει 325.139 ευρώ, ενώ ακολουθούν οι Δήμοι Σπάτων – Αρτέμιδος (145.079 ευρώ) και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (139.580 ευρώ).

Μείωση θανάτων από πνιγμούς

Η υποχρέωση ύπαρξης ναυαγοσωστών σε όλες τις πολυσύχναστες παραλίες, δηλαδή σε εκείνες με πάνω από 300 λουόμενους, έχει συμβάλει στη μείωση των πνιγμών. Όπως επισημαίνει ο κ. Μυρωνάκης, σε αυτό έχει βοηθήσει και η αύξηση του αριθμού των διασωστών, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού τους, όπως απινιδωτές και σκάφη διάσωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Safe Water Sport, το 2025 έχασαν τη ζωή τους συνολικά 376 άνθρωποι σε θάλασσες, λίμνες, ποτάμια, πισίνες και άλλα εσωτερικά ύδατα, κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων αναψυχής ή κολύμβησης.

Από αυτούς, οι 357 θάνατοι σημειώθηκαν στη θάλασσα, έναντι 388 το 2024, ενώ οι υπόλοιποι 19 καταγράφηκαν σε εσωτερικά ύδατα, όπου παρατηρήθηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (7 το 2024).

«Το θετικό είναι ότι κατά το περσινό έτος δεν καταγράφηκε κανένα θανατηφόρο ατύχημα σε οργανωμένες παραλίες όπου υπήρχαν ναυαγοσώστες. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια ανησυχητικά στοιχεία, όπως ότι μέσα σε έναν χρόνο καταγράφηκε σημαντική αύξηση των πνιγμών σε πισίνες και άλλα εσωτερικά ύδατα. Επίσης, διπλασιάστηκαν οι θάνατοι παιδιών – από δύο το 2024, σε τέσσερις το 2025, κάτι το οποίο δείχνει πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνουν τα παιδιά να κολυμπούν σωστά από μικρές ηλικίες», αναφέρει ο Νίκος Γιοβανίδης, διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας.

Ένα ακόμη στοιχείο που προκαλεί ανησυχία είναι ότι οκτώ στους δέκα ανθρώπους που πνίγονται στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών.

Η σημασία της πρόληψης

«Η καλύτερη πρόληψη είναι να προσέχει ο ένας τον άλλον. Οι ηλικιωμένοι να μην πηγαίνουν μόνοι τους σε απομονωμένες παραλίες, και οι γονείς μικρών παιδιών να μην χάνουν την προσοχή τους ούτε λεπτό. Ο πνιγμός είναι σιωπηλός θάνατος. Ο άνθρωπος που πνίγεται δεν μπορεί να φωνάξει, να ειδοποιήσει. Ειδικά τα μικρά παιδιά, αλλά και οι ηλικιωμένοι, μπορούν να πνιγούν και στα ρηχά», τονίζει ο κ. Γιοβανίδης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, όσοι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα βρίσκονταν στην πλειονότητά τους σε απόσταση μικρότερη των 1.000 μέτρων από την ακτή.

Χρήσιμες συμβουλές για τους λουόμενους

Να αποφεύγεται η απόσπαση προσοχής από το κινητό τηλέφωνο, ειδικά από όσους επιβλέπουν μικρά παιδιά.

Μπρατσάκια και κουλούρες δεν θεωρούνται ασφαλή μέσα επίπλευσης· τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν να κολυμπούν σωστά από μικρή ηλικία.

Να αποφεύγεται η είσοδος στο νερό μετά το φαγητό, την κατανάλωση αλκοόλ ή σε κατάσταση κόπωσης και εξάντλησης.

Ο κίνδυνος του «διπλού πνιγμού»

Σε περίπτωση που κάποιος λουόμενος κινδυνεύει και δεν υπάρχει ναυαγοσώστης στην παραλία, ο κ. Γιοβανίδης συστήνει προσοχή: «Να του ρίξουν μία σανίδα, ένα σωσίβιο, ένα χοντρό κλαδί ή ένα σχοινί για να τον τραβήξουν έξω προσεκτικά. Να μην τον αγγίξουν, διότι είναι πιθανόν ο άνθρωπος που κινδυνεύει, μέσα στον πανικό του, να τραβήξει κάτω αυτόν που πάει να τον σώσει, και να πνιγούν και οι δύο. Είναι κάτι που αποκαλούμε “διπλό πνιγμό” και μπορεί να συμβεί».