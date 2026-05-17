Σημαντική οικονομική «ένεση» για τη θωράκιση της ασφάλειας των λουόμενων στις διεθνούς φήμης παραλίες της Κεφαλονιάς εξασφαλίστηκε με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Η νέα χρηματοδότηση αφορά την κάλυψη των δαπανών ναυαγοσωστικής προστασίας για το 2026, επιτρέποντας στους ΟΤΑ του νησιού να προχωρήσουν έγκαιρα στον απαραίτητο σχεδιασμό ενόψει της θερινής σεζόν.

Η κατανομή των κονδυλίων στους τρεις δήμους της Κεφαλονιάς διαμορφώνεται αναλυτικά ως εξής:

Δήμος Αργοστολίου: 256.291,38 ευρώ

Δήμος Σάμης: 60.051,27 ευρώ

Δήμος Ληξουρίου: 33.771,12 ευρώ

Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής

Το συγκεκριμένο κονδύλι αποτελεί βασικό εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία των πολυσύχναστων ακτών του νησιού, οι οποίες προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο. Η παρουσία εξειδικευμένων ναυαγοσωστών, ο εξοπλισμός και οι υποδομές ασφαλείας κρίνονται αυτονόητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του υψηλού και ποιοτικού επιπέδου του τουριστικού προϊόντος της Κεφαλονιάς.

Σε σχετική του δήλωση, ο Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Παναγής Καππάτος, υπογράμμισε τη σημασία της κρατικής αρωγής προς την τοπική αυτοδιοίκηση:

«Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την ασφάλεια των λουόμενων, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την καλύτερη προετοιμασία των Δήμων μας ενόψει της θερινής περιόδου. Η Κεφαλονιά αποτελεί τουριστικό προορισμό με παραλίες διεθνούς αναγνώρισης και είναι αυτονόητη προτεραιότητα η ασφαλής και ποιοτική εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών. Συνεχίζω να παρακολουθώ και να στηρίζω ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση των τοπικών υποδομών, την ασφάλεια και τη στήριξη της αυτοδιοίκησης στα νησιά μας».