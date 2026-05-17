Σήμερα θα ήταν τα 15α γενέθλια του Μπράντλεϊ Λόουερι, του νεαρού φιλάθλου της Σάντερλαντ που είχε συγκινήσει το ποδοσφαιρικό κοινό με τη μάχη του και την αγάπη του για την ομάδα.

Η Σάντερλαντ, μέσω επίσημης αναφοράς, εξέφρασε την υπερηφάνειά της για τη διαρκή σύνδεση με την οικογένειά του και την ομάδα του, οι οποίοι θα βρεθούν στο «Hill Dickinson Stadium» για την αναμέτρηση της ημέρας.

Η παρουσία τους στο γήπεδο αποτελεί έναν συμβολικό φόρο τιμής σε ένα παιδί που άφησε έντονο αποτύπωμα στις καρδιές των φιλάθλων και πέρα από τα όρια του συλλόγου.

Ο 6χρονος αντιμετώπισε με σθένος και απαράμιλλη γενναιότητα τον καρκίνο, αλλά στο τέλος δεν βγήκε νικητής.