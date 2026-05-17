Απίστευτο περιστατικό στο Μετόχι Αχαΐας σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, γύρω στις 11:00, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάτοικοι του χωριού κατήγγειλαν ότι συγχωριανός τους, σε κατάσταση έντονης νευρικότητας, περιφερόταν στους δρόμους κρατώντας αλυσοπρίονο. Το συγκεκριμένο άτομο, όπως αναφέρουν, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές και είναι γνωστό στην περιοχή για τη “δράση” του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να τον “αφοπλίσουν” και να τον ηρεμήσουν. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποτρέψουν τα χειρότερα, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή επεισόδιο.

Όπως έγινε γνωστό, δεν υποβλήθηκε μήνυση εναντίον του, ωστόσο οι κάτοικοι δηλώνουν ανήσυχοι, καθώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον με κάποιον που κυκλοφορεί με… αλυσοπρίονο μέσα στο χωριό.