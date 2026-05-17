Ο Παύλος Πολάκης τοποθετήθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας σε φήμες που κυκλοφόρησαν σχετικά με τη συμμετοχή του στα κομματικά όργανα, μία μέρα μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτικό Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα, ο Παύλος Πολάκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή είναι φληναφήματα χωρίς καμία βάση!».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της ΚΕ από τη μια, με τους ex officio βουλευτές-μέλη του από την άλλη».

Δείτε αναλυτικά την ανάρτησή του:

«Λοιπον, επειδη με εχετε τρελλανει στα μηνυματα και στα τηλεφωνα απο το πρωι …

Μιλαω τωρα και θα ξαναμιλησω αν και εφοσον γινουν αυτα που πρεπει:

Α) Καλω ολους τα μελη και φιλους ΝΑ ΜΗΝ αποχωρουν απο το ΣΥΡΙΖΑ και τα οργανα του.Ο πολιτικος χωρος αυτος εχει ιστορια που δεν ειναι ιδιοκτησια μιας σημερινης κατάστασης στην ηγεσια του ,που ειναι πισω απο τις αναγκες των καιρων . Εχει πολλα να δωσει ακομα στο σημερα ,οταν αναταχθουν αυτα που πρεπει στο εσωτερικο του

Β) Αυτα που ακουγονται περι μη συμμετοχης μου σε ΠΓ και Κεντρικη Επιτροπη ειναι φληναφηματα χωρις καμια βαση!

-Πουθενα το νεο καταστατικο δεν περιγραφει διαφορετικα δικαιωματα ή υποχρεωσεις των εκλεγμενων μελων της ΚΕ απο τη μια με τους ex oficio βουλευτές μελη του απο την άλλη .

Εγω εφυγα απο την κοινοβουλευτική ομαδα με βαση αποφαση του Φαμελλου που στηριζεται στον κανονισμο της Βουλης , οχι σε κομματικο κανονισμο λειτουργιας της ΚΟ.

-Εκλεχτηκα στην Πολιτικη Γραμματεια με ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ απο την Κεντρικη Επιτροπη μετα απο προταση του Φαμελου!

-Να θυμισω επισης πως στην προηγουμενη Κεντρικη Επιτροπη ,εκλεχτηκα πρωτος απο την Κρητη με ποσοστο που ΥΠΕΡΕΒΑΙΝΕ το ποσοστο οποιουδηποτε άλλου σε ΟΛΗ την Ελλαδα!

Γ) Περιμενω να δω αντιδραση σε αυτον τον κατηφορο απαξιωσης,αδρανειας και διαλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,απο άλλους βουλευτες,απο μελη της ΠΓ ,απο μελη της Κεντρικης Επιτροπης και των Νομαρχιακων που πρεπει να εκφραστουν δημόσια εναντιον της αδικιας σε βαρος μου και με αιτημα την ΑΜΕΣΗ συνεδριαση της Πολιτικης Γραμματειας και βέβαια της Κεντρικης Επιτροπης.

Δ) Προφανως και πρεπει να παρει θεση και η Επιτροπη Δεοντολογιας για τα ανυποστατα που ακουγονται,θα απευθυνθω εγω σε αυτην.

Αυτα λοιπον προς ολους που απο χθες εχουν σπασει τα τηλεφωνα και τους ευχαριστω.

ΘΑ ΞΑΝΑΜΙΛΗΣΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΑ!

Παυλος Πολακης

βουλευτης Χανιων

Μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Υπενθυμίζεται ότι εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε, με απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου, το Σαββατο (16/5) ο βουλευτής Χανιών Παύλος Πολάκης. Αιτία αποτέλεσε μια σειρά από αναρτήσεις, στις οποίες ο πρώην αναπληρωτής υπουργός υγείας επιτίθεται στο στέλεχος του κόμματος Δημήτρη Χατζησωκράτη και, με αφορμή δημοσιεύματα ότι επισπεύδεται η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ζητά επίμονα την σύγκλιση του ΠΣ του ΣΥΡΙΖΑ – ρίχνοντας βολές και στον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος. «ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και βεβαια και Κεντρικη Επιτροπη μετα;; ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑ ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;; Συγκαλεσε Πολιτικη Γραμματεια ΑΜΕΣΑ!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξηγώντας τους λόγους που οδηγήθηκε σε αυτήν την απόφαση, σε δήλωσή του ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρει πως το υπονοούμενο περί «κρυφής ατζέντας» για την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ είναι προσβλητική:

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.