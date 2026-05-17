Η Βαλένθια ολοκλήρωσε μία εντυπωσιακή ανατροπή στα playoffs της EuroLeague, αφήνοντας εκτός συνέχειας τον Παναθηναϊκό και παίρνοντας το εισιτήριο για το Final Four.

Ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος αναδείχθηκε MVP της προημιτελικής φάσης, παραχώρησε δηλώσεις στο επίσημο κανάλι της διοργάνωσης, αναφερόμενος στην πίεση που αντιμετώπισε η ομάδα του στη διάρκεια της σειράς.

Ο ίδιος τόνισε πως, παρά το γεγονός ότι η Βαλένθια βρέθηκε πίσω με 0-2, τόσο εκείνος όσο και οι συμπαίκτες του παρέμειναν ψύχραιμοι και πίστεψαν στην ανατροπή.

Παράλληλα, υποστήριξε πως μετά το 2-1 και τη μείωση της σειράς, η αυτοπεποίθηση της ομάδας ανέβηκε κατακόρυφα, ενώ ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός άρχισε να αισθάνεται πίεση γνωρίζοντας πως ένα ακόμα παιχνίδι στην Αθήνα θα ήταν καθοριστικό για την πρόκριση.

Οι δηλώσεις του Ζαν Μοντέρο

«Είχαμε μεγάλη πίεση πάνω μας και γι’ αυτό τα δύο πρώτα ματς δεν πήγαν όπως θέλαμε. Μείναμε θετικοί μετά το 0-2. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού τρελαίνονται στις εξέδρες, δεν είναι εύκολο να νικήσεις εκεί, αλλά το λέγαμε στα αποδυτήρια πως μπορούσαμε να το κάνουμε, πως δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε, έπρεπε απλώς να παίξουμε μπάσκετ και να είμαστε ανταγωνιστικοί.

Κερδίσαμε το Game 3 και θυμάμαι να λέω στα παιδιά πως ‘τώρα φοβούνται, ξέρουν ότι αν χάσουν πρέπει να ξαναπάνε στη Βαλένθια»