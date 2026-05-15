Η Βαλένθια θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στο Final Four, που θα διεξαχθεί από 22 έως 24 Μαΐου στο «Telekom Center Athens», έχοντας εξασφαλίσει την ιστορική της πρόκριση μετά από μια εκπληκτική ανατροπή στην προημιτελική σειρά με τον Παναθηναϊκό.

Παρά το αρχικό 0-2, οι Ίβηρες επέστρεψαν δυναμικά, κερδίζοντας το Game 5 στη «Roig Arena» και προχωρώντας για να αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό της Παρασκευής 22 Μαΐου. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ είχε μια εξαιρετικά συνεπή σεζόν, τερματίζοντας δεύτερη στη regular season και αφήνοντας εκτός Final Four τον Παναθηναϊκό, παρά τις δυσκολίες.

Μετά την πρόκριση, ο Καρμπονέλ δήλωσε στο Radio Marca Valencia: «Ζήσαμε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Μιλάμε όλο το πρωί με τη EuroLeague για να εξασφαλίσουμε περισσότερα εισιτήρια. Όταν μάθουμε πόσα εισιτήρια θα έχουμε στη διάθεσή μας, θα το ανακοινώσουμε».

Η ιστορική συμμετοχή στο Final Four αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για τη Βαλένθια, και οι οπαδοί της ανυπομονούν να ζήσουν από κοντά τη μεγάλη στιγμή της ομάδας στην Αθήνα.