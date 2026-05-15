Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να εξετάζει την προσαγωγή σε δίκη του 94χρονου πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο, σύμφωνα με δημοσιεύματα και δηλώσεις αξιωματούχου του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η ενδεχόμενη δίωξη του αδελφού του Φιντέλ Κάστρο αφορά την κατάρριψη, το 1996, αεροσκαφών αντικαστρικών εξορίστων, όπως μετέδωσε το CBS News, επικαλούμενο πηγές της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Για την υπόθεση θα χρειαστεί να συγκροτηθεί σώμα ενόρκων, όπως προβλέπεται από την αμερικανική νομοθεσία.

Στις 24 Φεβρουαρίου 1996, η πολεμική αεροπορία της Κούβας κατέρριψε δύο αεροσκάφη της οργάνωσης αντικαστρικών Brothers to the Rescue, τα οποία πετούσαν στα ανοικτά των κουβανικών ακτών. Σύμφωνα με την Αβάνα, τα αεροσκάφη τύπου Τσέσνα είχαν εισέλθει στον κουβανικό εναέριο χώρο, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) είχε αποφανθεί ότι βρίσκονταν πάνω από διεθνή ύδατα. Τρεις από τους νεκρούς ήταν αμερικανοί υπήκοοι.

Αρκετοί αμερικανοί πολιτικοί έχουν ζητήσει να δικαστεί ο Ραούλ Κάστρο για την υπόθεση. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, μέλη του Κογκρέσου τον κατηγορούν ότι διέταξε προσωπικά την κατάρριψη, καθώς τότε κατείχε τη θέση του υπουργού Άμυνας.

Ο ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις χαιρέτισε την είδηση, δηλώνοντας μέσω X πως η δίωξη «εκκρεμούσε εδώ και πολύ καιρό».

Η επιρροή του Κάστρο

Ο Ραούλ Κάστρο αποχώρησε από την προεδρία της Κούβας το 2018 και από τη θέση του γενικού γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος το 2021, παραμένοντας έκτοτε εκτός ενεργού πολιτικής. Ωστόσο, ο νεότερος αδελφός του Φιντέλ Κάστρο εξακολουθεί να χαίρει μεγάλου σεβασμού στη χώρα, ως μία από τις τελευταίες εμβληματικές μορφές της επαναστατικής γενιάς.

Παράλληλα, θεωρείται στενός σύμβουλος του προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ και διατηρεί σημαντική επιρροή στον στρατό, έναν από τους ισχυρότερους θεσμούς του νησιού.

Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κούβας, τεταμένες ήδη από το 1959, επιδεινώθηκαν περαιτέρω μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025. Μία από τις πρώτες του ενέργειες ήταν η επαναφορά της Κούβας στη λίστα των κρατών που, κατά την Ουάσιγκτον, υποστηρίζουν την «τρομοκρατία».

Οι συναντήσεις Ράτκλιφ στην Αβάνα

Η είδηση για την πιθανή δίωξη του Ραούλ Κάστρο συνέπεσε με την επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στην Αβάνα για σπάνιες επαφές με κουβανούς αξιωματούχους. Η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση, εν μέσω πετρελαϊκού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ.

Η CIA δημοσιοποίησε μέσω X φωτογραφίες του Ράτκλιφ κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του, ανάμεσα στις οποίες και με τον Ραμόν Ρομέρο Κουρμπέλο, επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του κουβανικού υπουργείου Εσωτερικών. Οι αρχές της Κούβας ανέφεραν ότι οι επαφές είχαν στόχο την προώθηση του «πολιτικού διαλόγου» μεταξύ των δύο χωρών.

Η προηγούμενη συνάντηση υψηλού επιπέδου είχε πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου στην Αβάνα, σηματοδοτώντας την πρώτη προσγείωση αμερικανικού κυβερνητικού αεροσκάφους στην Κούβα έπειτα από περίπου δέκα χρόνια.

Η κουβανική πλευρά παρουσίασε στοιχεία που, όπως υποστήριξε, αποδεικνύουν ότι η χώρα «δεν συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ» ούτε «υποστηρίζει την τρομοκρατία», σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ.

Πηγή του Reuters στην CIA ανέφερε ότι ο Ράτκλιφ μετέβη στην Αβάνα για να μεταφέρει μήνυμα σύμφωνα με το οποίο η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ενεργειακών προβλημάτων της Κούβας, υπό την προϋπόθεση «θεμελιωδών αλλαγών» στο νησί.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν δικαστικές διώξεις ως αιτιολόγηση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Τον Ιανουάριο, μετά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο, η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για «επιχείρηση επιβολής του νόμου».

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει την Κούβα, δηλώνοντας πως θα είναι «η επόμενη» μετά τη Βενεζουέλα και το Ιράν, ενώ έχει αναφέρει ότι θα «έχει την τιμή» να «πάρει» τη χώρα, χωρίς να διευκρινίζει τι εννοεί.