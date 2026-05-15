Θρήνος για τη δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που κατέληξε, μετά την πτώση της από την ταράτσα πολυκατοικίας, παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών.

Η νεαρή κοπέλα, που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ΚΑΤ, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της το βράδυ της Πέμπτης. Από την πρώτη στιγμή, οι γιατροί χαρακτήριζαν την κατάστασή της εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα και βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Είχε επίσης θλάσεις σε ήπαρ και πνεύμονα, καθώς και εκτεταμένα κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, μεταξύ αυτών και σοβαρό κάταγμα στη λεκάνη. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, πριν διακομιστεί στο ΚΑΤ, όπου ομάδες γιατρών από διαφορετικές ειδικότητες έδωσαν μάχη για να τη διατηρήσουν στη ζωή.

Η εγκληματολόγος Κέλλυ Ιωάννου μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το περιστατικό, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα του ζητήματος της αυτοκτονικότητας στους εφήβους και την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό γεγονός σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 12 Μαΐου, όταν δύο 17χρονες φίλες έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία από τις ανήλικες διέμενε στην πολυκατοικία. Οι δύο κοπέλες ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα και στη συνέχεια έπεσαν στο κενό.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν την πόρτα της ταράτσας κλειδωμένη, εκτιμώντας ότι οι ίδιες οι 17χρονες την είχαν ασφαλίσει πριν προχωρήσουν στην πράξη τους.

Οι δύο μαθήτριες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, με τους γιατρούς να ξεκινούν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης. Η μία μεταφέρθηκε χωρίς αισθήσεις, ενώ η δεύτερη βρισκόταν σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Όπως αναφερόταν στο ιατρικό ανακοινωθέν, οι ανήλικες οδηγήθηκαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου υποβλήθηκαν σε εντατικές προσπάθειες ανάνηψης και σειρά διαγνωστικών εξετάσεων. Παρά τις επίμονες προσπάθειες που διήρκεσαν περισσότερο από μία ώρα, η πρώτη 17χρονη δεν επανήλθε και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η δεύτερη κοπέλα νοσηλευόταν διασωληνωμένη στο ΚΑΤ από τις 12 Μαΐου, ωστόσο κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου, ολοκληρώνοντας με τραγικό τρόπο την υπόθεση που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.