Κύμα απολύσεων απειλεί να σαρώσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, την ώρα που η αποδυνάμωση της ζήτησης για εξαγωγές, η ενίσχυση του παγκόσμιου ανταγωνισμού και ειδικά του ανταγωνισμού από την Κίνα και η δαπανηρή για τις εταιρείες μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα (EV) αναγκάζουν τους κατασκευαστές να προχωρούν σε μαζικές αναδιαρθρώσεις.

Η Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανιών της Γερμανίας (VDA) έχει ήδη προεδοποιήσει ότι θα χαθούν στον κλάδο έως το 2035 περίπου 225.000 θέσεις εργασίας, ως αποτέλεσμα της επιταχυνόμενης μετάβασης στα ηλεκτρικά οχήματα και της σοβαρής κρίσης ανταγωνιστικότητας που πλήττει τη Γερμανία και την Ευρώπη. Η VDA ανέφερε επίσης ότι περίπου 100.000 θέσεις εργασίας έχουν ήδη χαθεί στον κλάδο μεταξύ 2019 και 2025. Προηγουμένως είχε προβλέψει απώλεια 190.000 θέσεων εργασίας μεταξύ 2019 και 2035.

Το τελευταίο και πιο ανησυχητικό παράδειγμα προέρχεται από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen, η οποία είχε αναφέρει στην ετήσια έκθεσή της ότι περίπου 50.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία αναμένεται να περικοπούν έως το 2030 στο πλαίσιο εκτεταμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης. Άλλο παράδειγμα είναι εταιρείες όπως η Nissan, η οποία σχεδιάζει να κλείσει μία από τις δύο γραμμές παραγωγής στο εργοστάσιό της στη Βρετανία και να περικόψει 900 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο μέτρων μείωσης του κόστους.

Επίσης στη Βρετανία, η αυτοκινητοβιομηχανία Aston Martin είχε προειδοποιήσει ότι σχεδιάζει να μειώσει έως και 20% του εργατικού της δυναμικού μετά από συνεχιζόμενες οικονομικές απώλειες. Η Jaguar Land Rover ανακοίνωσε επίσης σχέδια για τη μείωση αρκετών εκατοντάδων διευθυντικών θέσεων στη χώρα μέσω προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης.

Ο κλάδος των αυτοκινητοβιομηχανιών παραμένει ένας από τους σημαντικότερους για την οικονομία όλης της Ευρώπης, δημιουργώντας περίπου 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στα εργοστάσια παραγωγής κατασκευή, τις αλυσίδες εφοδιασμού, τις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση μετά τις πωλήσεις.

Οι μεγάλες προκλήσεις

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αλλά και γενικότερα όσες εταιρείες κατασκευάζουν οχήματα στη Γηραιά Ήπειρο όπως οι ιαπωνικές και κορεατικές, αντιμετωπίζουν πολλαπλές πιέσεις. Η ζήτηση σε ορισμένες αγορές του εξωτερικού έχει αποδυναμωθεί, επιβραδύνοντας την αύξηση των εξαγωγών για βασίζονται κυρίως σε εξαγωγές.

Την ίδια στιγμή ο ανταγωνισμός στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων έχει ενταθεί ραγδαία. Οι κατασκευαστές από την Κίνα γίνονται ολοένα και πιο ανταγωνιστικοί στην παραγωγή και την τεχνολογία ηλεκτρικών οχημάτων, ασκώντας πίεση στις ευρωπαϊκές μάρκες τόσο διεθνώς όσο και εντός της Ευρώπης, δείχνει ανάλυση του Xinhua

Τα κόστη της ηλεκτροκίνησης

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αναγκάζει τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να επενδύσουν σε νέα συστήματα εξέλιξης και παραγωγής, αναπτύσσοντας ηλεκτρικές πλατφόρμες, μπαταρίες και συνδεόμενες ψηφιακές τεχνολογίες. Επιπλέον, η στροφή προς τα ηλεκτρικά οχήματα αλλάζει σημαντικά τον τρόπο κατασκευής των οχημάτων αυτών, αφού έχουν λιγότερα εξαρτήματα από τα συμβατικά. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν λιγότεροι εργαζόμενοι στην κατασκευή και στην ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι προειδοποιήσεις από τη VDA

Η πρόεδρος της Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανιών Γερμανίας, Χίλντεγκαρντ Μιούλερ, προειδοποίησε ότι οι προμηθευτές εξαρτημάτων οχημάτων θα επηρεαστούν ιδιαίτερα από τις εξελίξεις, καθώς η μετάβαση από τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης στα EV οδηγεί σε σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας εντός της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης, απέδωσε την ευθύνη για την επιδείνωση των προοπτικών σε αυτό που χαρακτήρισε ως «σοβαρή και συνεχιζόμενη κρίση ανταγωνισμού» στη Γερμανία και την Ευρώπη.

Η αύξηση των φόρων και των τελών, τις υψηλότερες τιμές ενέργειας, το υψηλό κόστος εργασίας και την υπερβολική γραφειοκρατία ως βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, ανέφερε επίσης.