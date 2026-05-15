Μια ημέρα μετά το βίντεο που ανάρτησε προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την αναγγελία κόμματος, η Μαρία Καρυστιανού βρέθηκε σήμερα το πρωί στο Εφετείο της Αθήνας προκειμένου να καταθέσει ως υποστήριξη κατηγορίας στη ανάκριση που διενεργείται από τον αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη με κεντρικό κατηγορούμενο τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών.

Η Μαρία Καρυστιανού, όπως είπε, θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας για τον πρώην υπουργό, όπως έχουν ήδη ζητήσει μέχρι τώρα και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων που έχουν περάσει από τον γραφείο του ανωτάτου δικαστικού λειτουργού.

“Δεν είναι δυνατόν μετά το θάνατο 57 ανθρώπων να κατηγορείται ο Κώσταα Αχ. Καραμανλής για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα Σιλωάμ. Ο πρώην υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου αλλά αδιαφόρησε πλήρως και αντίθετα επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και ουσιαστικά εν πλήρη συνείδηση αποδέχθηκε την πιθανότητα θανάτου που δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη“, δήλωσε κατά την άφιξη της στο Εφετείο η Μαρία Καρυστιανού η οποία έχει χάσει την κόρη της Μάρθη στο δυστυχημα των Τεμπών.

“Η ελληνική δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπο της” πρόσθεσε.

Πριν την έναρξη της κατάθεσής της η Μαρία Καρυστιανού ρωτήθηκε και για το βίντεο που ανάρτησε στο προφίλ της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο προανήγγειλε επί της ουσίας τη δημιουργία κόμματος. Χωρίς να θέλει να ανοίξει τα χαρτιά της, αρκέστηκε να πει ότι τώρα είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα που θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Επίσης ερωτηθείσα για το όνομα του κόμματος, αντί ευθείας απάντησης επέλεξε να πει ότι «γιατί να μην υπάρχει ελπίδα; Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλίμονο μας, θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε».