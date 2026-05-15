Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, το θαύμα της φύσης όπως τον αποκαλούν αρκετοί, μοιράστηκε μέσω των social media μία προσωπική στιγμή με τον γιο του στο παρκέ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ επέλεξε να προπονηθεί μαζί με το μικρό του αγοράκι, το οποίο μάλιστα ακολούθησε μέρος του προγράμματος του πατέρα του.

Συγκεκριμένα, εκτέλεσε αρκετά σουτ, με τα περισσότερα από αυτά να καταλήγουν στο στόχο, δείχνοντας πως αρχίζει ήδη να αγαπά το μπάσκετ και πως βαδίζει στα χνάρια του πατέρα του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, παρά το τεράστιο ταλέντο που διαθέτει και που τον οδήγησε στην κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ, δούλεψε σκληρά όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο.

Το ίδιο πνεύμα εργατικότητας και μαχητικότητας φαίνεται πως θέλει να μεταδώσει και στον γιο του, γράφοντας κάτω από το σχετικό ποστ στο Instagram:

«Άλλη μια μέρα που γινόμαστε καλύτεροι και κοιτάμε τη δουλειά μας».