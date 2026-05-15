Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον Βόλο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 14 Μαΐου 2026, όταν μία γυναίκα τραυμάτισε κατά λάθος τη μητέρα της, επιχειρώντας να βάλει όπισθεν στο αυτοκίνητό της.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 19:30, στην περιοχή Χρυσοχοΐδη του Βόλου. Η 62χρονη, τη στιγμή που επιβιβαζόταν στο όχημά της για να αναχωρήσει από το σπίτι της μητέρας της, μπέρδεψε τις ταχύτητες και αντί να επιλέξει την πρώτη, έβαλε όπισθεν, σύμφωνα με το magnesianews.

Το αυτοκίνητο κινήθηκε με δύναμη προς τα πίσω, προσέκρουσε στον τοίχο της αυλής, έσπασε τα κάγκελα και τραυμάτισε σοβαρά την 83χρονη γυναίκα.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Βόλου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέροντας τραύμα στο κεφάλι και κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 83χρονη παραμένει νοσηλευόμενη, καθώς έχει χάσει σημαντική ποσότητα αίματος και η κατάσταση της υγείας της παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς.