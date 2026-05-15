Ο τελικός του Κυπέλλου της Super League Κ19 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, θα διεξαχθεί το απόγευμα της Παρασκευής στις 18:00.

Οι δύο ομάδες θα φιλοξενηθούν στο γήπεδο του Παναιτωλικού, όπου θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία Video Assistant Referee (VAR).

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από Novasports Start και από το κανάλι Novasports στο YouTube.