Ο τελικός του Κυπέλλου της Super League Κ19 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, θα διεξαχθεί το απόγευμα της Παρασκευής στις 18:00.

Οι δύο ομάδες θα φιλοξενηθούν στο γήπεδο του Παναιτωλικού, όπου θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία Video Assistant Referee (VAR).

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από Novasports Start  και από το κανάλι Novasports στο YouTube.

