Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συναντά τον Σι Τζινπίνγκ για έναν τελευταίο γύρο συνομιλιών, καθώς ολοκληρώνει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο.

Οι μιλώντας σε δημοσιογράφους ανέφερε ότι συζήτησαν για το εμπόριο, το Ιράν και «πολλά άλλα θέματα». Είπε ότι «επίλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να λύσουν». Σχετικά με το Ιράν, λέει ότι «δεν θέλουμε να έχουν πυρηνικά όπλα» και «θέλουμε το Στενό να είναι ανοιχτό».

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον Σι, λέγοντας ότι είναι τιμή του να βρίσκεται στο Πεκίνο. Ανέφερε ότι θα συναντηθούν ξανά στις 24 Σεπτεμβρίου, όταν ο Σι θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ, και πρόσθεσε ότι ελπίζει ο Σι να εντυπωσιαστεί από τις ΗΠΑ, όπως ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε από την Κίνα αυτή τη φορά.

Στην ομιλία του, ο Σι περιέγραψε το συγκρότημα Ζονγκνανχάι, όπου υποδέχτηκε τον Τραμπ σήμερα το πρωί, ως τον τόπο όπου «εργάζονται και ζουν οι ηγέτες της κεντρικής κυβέρνησης της Κίνας, συμπεριλαμβανομένου και εμού». «Αυτός ο χώρος αποτελούσε κάποτε μέρος του αυτοκρατορικού κήπου, το συγκρότημα αυτό έχει πλούσια ιστορία», είπε ο Σι, προσθέτοντας ότι ένα από τα δέντρα που θαύμασαν κατά τη διάρκεια της βόλτας τους ήταν 490 ετών.

Ο Σι είπε ότι θα στείλει στον Τραμπ ως δώρο τους σπόρους των κινεζικών τριαντάφυλλων που είδαν στον κήπο. «Μου αρέσει πολύ αυτό, είναι υπέροχο», είπε ο Τραμπ.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια της κοινής ομιλίας, ο Σι είπε ότι οι δύο ηγέτες είχαν καταλήξει σε μια «νέα διμερή σχέση» που ήταν «εποικοδομητική». Την χαρακτήρισε «ορόσημο».

Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι ο Σι δεσμεύτηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό. Παράλληλα, ανέφερε πως η Κίνα επιθυμεί να παραμείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ και ότι το Πεκίνο συμφώνησε να αγοράσει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ο Σι Τζινπίνγκ τον διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν και είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Είπε πως δεν θα προμηθεύσει στρατιωτικό υλικό… Το επιβεβαίωσε με σθένος», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με το απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη στο Πεκίνο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομόλογός του θα ήθελε «να δει ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ». «Είπε: “Εάν μπορώ να προσφέρω οποιαδήποτε βοήθεια, θα χαιρόμουν να βοηθήσω”».

Όπως μεταδίδει το BBC, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε εκτενώς για όσα εξασφάλισε από την Κίνα, αρνήθηκε να διευκρινίσει τι ζητάει το Πεκίνο σε αντάλλαγμα.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως το Πεκίνο θα παραγγείλει “200 μεγάλα” αεροσκάφη Boeing

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως η Κίνα δέχθηκε να αγοράσει περίπου 200 «μεγάλα» αεροσκάφη της κατασκευάστριας εταιρείας Boeing, η μετοχή της οποίας κατέγραψε πτώση άνω του 5%, διότι η αγορά ανάμενε μια πολύ μεγαλύτερη παραγγελία.

«Ένα από τα πράγματα που εκείνος (ο Κινέζος πρόεδρος) αποδέχθηκε είναι να αγοράσει 200 αεροσκάφη (…). Boeing. 200 μεγάλα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με ένα απόσπασμα συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

«Πιστεύω πως είναι μια δέσμευση», συμπλήρωσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τα μοντέλα που αφορά η παραγγελία.

Αμερικανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο εδώ και μήνες για μια πιθανή παραγγελία ρεκόρ από το Πεκίνο που αφορούσε περίπου 500 αεροσκάφη τύπου 737 MAX και περίπου 100 αεροπλάνων «γίγα» (787 Dreamliner και 777).

Ο επικεφαλής της κατασκευάστριας εταιρείας αεροσκαφών Κέλι Όρτμπεργκ συμμετέχει στην αποστολή κορυφαίων στελεχών αμερικανικών επιχειρήσεων που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ στο ταξίδι του στην Κίνα.

«Πιστεύω πως θα δούμε μεγάλες παραγγελίες για την Boeing», δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Γύρω στις 19.55 ώρα Ελλάδας, η μετοχή της Boeing κατέγραφε πτώση 3,98% στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έπειτα από πτώση άνω του 5% όταν έγινε γνωστό το απόσπασμα της συνέντευξης.

Η επίσκεψη αποτελεί την πρώτη παρουσία Αμερικανού προέδρου στην Κίνα, τον βασικό στρατηγικό και οικονομικό αντίπαλο των ΗΠΑ, από το 2017. Ο Τραμπ επιδιώκει απτά αποτελέσματα που θα ενισχύσουν το πολιτικό του προφίλ ενόψει κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα ότι «οι σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας θα είναι ισχυρότερες και καλύτερες από ποτέ».

Η σύνοδος επικεντρώνεται στη διατήρηση μιας εύθραυστης εμπορικής εκεχειρίας, η οποία συμφωνήθηκε σε προηγούμενη συνάντηση, με τις ΗΠΑ να έχουν αναστείλει υψηλούς δασμούς και την Κίνα να έχει περιορίσει απειλές για τις παγκόσμιες προμήθειες σπάνιων γαιών.

Ο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με κινεζικές πηγές, δήλωσε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε «ισορροπημένα και θετικά αποτελέσματα», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ο Εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ ανέφερε ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της εμπορικής εκεχειρίας, ενώ επιβεβαίωσε συμφωνίες για κινεζικές αγορές αγροτικών προϊόντων, βοδινού κρέατος και αεροσκαφών Boeing.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στη δημιουργία μηχανισμών διαχείρισης των μελλοντικών εμπορικών σχέσεων, με στόχο τον προσδιορισμό εμπορευμάτων αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται επίσης η Ταϊβάν, με τον Σι Τζινπίνγκ να προειδοποιεί ότι τυχόν λανθασμένος χειρισμός του ζητήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή επιδείνωση των σχέσεων.