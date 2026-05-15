Με ένα ακόμη αιχμηρό σκίτσο επέστρεψε ο Αρκάς, συνδυάζοντας χιούμορ, υπαινιγμό και κοινωνικό σχόλιο. Στη σημερινή «Καλημέρα», ο γνωστός σκιτσογράφος επιλέγει μια λιτή αλλά ιδιαίτερα δηκτική φράση: «Η υψηλή κριτική έχει συχνά ταπεινά κίνητρα».

Το σκίτσο συνοδεύεται από μια αλεπού που προσπαθεί να φτάσει ένα τσαμπί σταφύλια — μια ξεκάθαρη αναφορά στον διαχρονικό μύθο του Αισώπου «Η αλεπού και τα σταφύλια». Στον γνωστό μύθο, η αλεπού, αδυνατώντας να φτάσει τα σταφύλια, τα απαξιώνει λέγοντας πως είναι άγουρα. Ο Αρκάς αξιοποιεί τον συμβολισμό αυτό για να σχολιάσει την υποκρισία που συχνά κρύβεται πίσω από την αυστηρή ή «ανώτερη» κριτική.

Η επιλογή της φράσης δείχνει ότι πολλές φορές οι επικρίσεις δεν προέρχονται απαραίτητα από αντικειμενική αξιολόγηση, αλλά από προσωπικά απωθημένα, ζήλια ή αδυναμία επίτευξης ενός στόχου. Με απλό εικαστικό τρόπο, ο δημιουργός περνά ένα μήνυμα που μπορεί να διαβαστεί τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό ή πολιτικό επίπεδο.

Όπως συμβαίνει συχνά με τα σκίτσα του Αρκά, έτσι και αυτό αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς αναγνώστες να αναζητούν τους αποδέκτες του υπαινιγμού και άλλους να στέκονται στη διαχρονικότητα του μηνύματος.

Ο Αρκάς παραμένει σταθερός στη γνώριμη συνταγή του: λίγες λέξεις, έντονος συμβολισμός και ένα σχόλιο που αφήνει πολλαπλές ερμηνείες.