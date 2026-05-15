Ο απολογισμός των ρωσικών μαζικών αεροπορικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη έγινε βαρύτερος, φτάνοντας τους 21 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 3 παιδιών, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Οι διασώστες συνεχίζουν ασταμάτητα να ψάχνουν στα συντρίμμια για να εντοπίσουν ανθρώπους στο ακίνητο (σ.σ. το οποίο κατέρρευσε) στη συνοικία Νταρνίτσκι», πρόσθεσε η ίδια πηγή μέσω Telegram. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς.

Ακόμη τρεις νεκροί, 12 τραυματίες σε επιδρομή της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 12 τραυματίστηκαν στη ρωσική πόλη Ριάζαν, νοτιοανατολικά της Μόσχας, που επλήγη από ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 06:00 (ώρα Ελλάδας) ο επικεφαλής των αρχών της ομώνυμης περιφέρειας Πάβελ Μάλκοφ.

«Με τραγικό τρόπο, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δώδεκα τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων παιδιών», ανέφερε ο περιφερειάρχης της Ριάζαν Μάλκοφ μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως χτυπήθηκαν δυο πολυώροφες πολυκατοικίες.

Η Ουκρανία και η Ρωσία ξανάρχισαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη την ανταλλαγή πληγμάτων μετά την ανακωχή τριών ημερών που ανακοινώθηκε με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, με την ευκαιρία των τιμητικών εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη—που οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν πως παραβίασαν.