Η ώρα του φορο-ελέγχου έφτασε για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους που αμφισβήτησαν το 2025 το τεκμαρτό εισόδημα. Η ΑΑΔΕ, δρομολογεί «ραβασάκια» για εξονυχιστικό έλεγχο ενώ από το φθινόπωρο το «μικροσκόπιο» του φοροελεγκτικού μηχανισμού θα στραφεί και σε όσους θα έχουν δηλώσει στη φετινή φορολογική τους δήλωση ότι δεν συμφωνούν με το φόρο και το τεκμαρτό εισόδημα.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα κάνουν φύλλο και φτερό εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία των επαγγελματιών που επέλεξαν τον δύσκολο δρόμο του ελέγχου προκειμένου να αποδείξουν ότι το πραγματικό τους εισόδημα είναι χαμηλότερο από το τεκμαρτό.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, προβλέπει για φέτος την ολοκλήρωση τουλάχιστον 690 στοχευμένων ελέγχων σε ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και των προσώπων του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Οι έλεγχοι

Οι έλεγχοι στους επαγγελματίες δεν θα περιοριστούν σε τιμολόγια, δαπάνες και τα δεδομένα των myDATA, αλλά θα επεκταθούν σε τραπεζικές καταθέσεις, κρυπτονομίσματα, κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ακόμη και σε δαπάνες για διακοπές σε Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι

Οι επαγγελματίες που θα ζητήσουν να ελεγχθούν γιατί διαφωνούν με το φόρο που καλούνται να πληρώσουν φέτος με βάση το τεκμαρτό εισόδημα θα πρέπει:

– Να δηλώσουν στην εμπρόθεσμη δήλωσή του ότι επιθυμεί να αμφισβητήσει το ελάχιστο εισόδημα, ζητώντας τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου (κωδικοί 443-444 του Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).

– Το αργότερο εντός 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, και συγκεκριμένα έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2026, να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο αναφορικά με την περιουσιακή τους κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης των ίδιων αλλά και των μελών της οικογένειάς τους (της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών) τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο.

– Η συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα στο myBusinessSupport στην ενότητα «Εφαρμογές». Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν εάν η αμφισβήτηση συνίσταται σε αντικειμενικούς λόγους, όπως στράτευση, εγκυμοσύνη, ασθένεια κ.λπ., ή ζητούν τον έλεγχο για να προσδιοριστεί το πραγματικό τους εισόδημα.

– Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της προθεσμίας από τον φορολογούμενο, το δικαίωμα αμφισβήτησης χάνεται.

Το ερωτηματολόγιο

Στην πλατφόρμα θα πρέπει οι επαγγελματίες θα πρέπει να δώσουν στοιχεία για:

– Τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς ή επαγγελματικούς)

– Επενδύσεις/συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό

– Αν μισθώνουν τραπεζική θυρίδα

– Επενδύσεις σε έργα τέχνης, τιμαλφή, συλλογές

– Αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη

– Διαθέσιμα μετρητά

– Διαθέσιμα κρυπτονομίσματα

– Αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για κύρια, εξοχική και δευτερεύουσα κατοικία καθώς και δαπάνες και ρεύμα και νερό

– Λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

– Χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες

– Ασφάλιση αυτοκινήτων και δίτροχων

– Ασφαλιστικό πρόγραμμα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, θανάτου κλπ

– Ασφαλιστικά συμβόλαια κατοικιών

– Δαπάνες σε σχολεία, φροντιστήρια, αθλοπαιδιές, διατροφή

– Ταξίδια στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Ο έλεγχος

Εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης ο φορολογούμενος επιλέξει τη διενέργεια ελέγχου, ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης:

α) Να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και

β) να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Ο έλεγχος διενεργείται εντός δώδεκα μηνών από την κοινοποίηση της εντολής. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.