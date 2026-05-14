Η Antigoni Buxton εντυπωσίασε το κοινό με την εκρηκτική της παρουσία στη σκηνή, της Eurovision ερμηνεύοντας το τραγούδι «Jalla». Η εμφάνισή της προκάλεσε ενθουσιασμό και χειροκροτήματα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στη διοργάνωση.

Η εκπρόσωπος της Κύπρου εμφανίστηκε στην 8η θέση της σειράς διαγωνισμού με το τραγούδι «Jalla», ένα κομμάτι που υπογράφεται από διεθνή ομάδα δημιουργών. Τη μουσική και τους στίχους συνέγραψαν οι Antigoni Buxton, Connor Mullally-Knight, Trey Qua, Claydee Lupa, Paris Kalpos, Charalambous Kallona και Demetris Nikolaou.

Σε δηλώσεις της πριν τον διαγωνισμό, η Antigoni είχε περιγράψει το concept της σκηνικής παρουσίας ως «μια μεγάλη ταβέρνα όπου καλεί τον κόσμο να διασκεδάσει». Το αποτέλεσμα συνδύασε έντονα ethnic στοιχεία, δυναμική χορογραφία και εντυπωσιακή αλληλεπίδραση με τους χορευτές και το κοινό.

Το ρούχο και η συνολική σκηνική εικόνα της ξεχώρισαν. Η Antigoni εμφανίστηκε με δημιουργία του Νatargeorgiou, ενός ανδρικού σχεδιαστικού διδύμου με πολυετή εμπειρία στο χώρο της μόδας. Τη σκηνική επιμέλεια υπέγραψε η ίδια stage director που είχε συνεργαστεί με την Ελένη Φουρέιρα το 2018, ενώ το σκηνικό τραπέζι αποτέλεσε κομβικό στοιχείο που αναβάθμισε το show.

Η αποψινή εμφάνιση ξεχώρισε για τον έντονο ρυθμό, την ανατολίτικη αισθητική και την εκρηκτική ενέργεια πάνω στη σκηνή. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν ήδη αποσπάσει θετικά σχόλια από eurofans και χρήστες των social media.

Η Antigoni Buxton δεν είναι άγνωστη στο ευρωπαϊκό κοινό. Με βρετανοκυπριακή καταγωγή και μουσικές επιρροές που συνδυάζουν pop, dance και ethnic ήχους της Ανατολικής Μεσογείου, έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια ξεχωριστή μουσική ταυτότητα τα τελευταία χρόνια.