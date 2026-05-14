Σε θρίλερ εξελίσσεται η συμμετοχή της Σουηδίας στην Eurovision, καθώς η Felicia, η τραγουδίστρια που εκπροσωπεί τη χώρα με το τραγούδι «My System», έχασε τη φωνή της λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (16.05.2026).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της σουηδικής αποστολής, η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα αντιμετωπίζει σοβαρά φωνητικά προβλήματα, αποτέλεσμα της έντονης πίεσης και εξάντλησης των τελευταίων ημερών. Οι γιατροί της συνέστησαν αυστηρή φωνητική ανάπαυση, προκειμένου να προστατεύσει τη φωνή της ενόψει του τελικού.

Η ομάδα της Felicia μίλησε στη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet, εξηγώντας ότι η κατάσταση της τραγουδίστριας οφείλεται στην έντονη δραστηριότητα και τις απαιτητικές πρόβες: «Η Felicia ξύπνησε με μια φωνή που μόλις και μετά βίας αναγνωρίζεται. Το Τυρκουάζ Χαλί, το τραγούδι, οι πολλές μέρες στην ξηρή ατμόσφαιρα της αρένας, οι ζητωκραυγές και οι συνεχείς συζητήσεις έχουν επηρεάσει αρνητικά. Ευτυχώς, δεν είναι άρρωστη με κανέναν τρόπο, αλλά της έχει συστηθεί πλήρης απαγόρευση ομιλίας», ανέφερε χαρακτηριστικά η αποστολή.

Η ίδια η τραγουδίστρια σχολίασε: «Το να μιλάω είναι το χειρότερο κομμάτι, και είναι καταστροφή για μένα γιατί μισώ τη σιωπή! Αλλά πρέπει απλώς να ακολουθήσω τις συμβουλές που μου έχουν δοθεί – να μείνω σιωπηλή, να ξεκουραστώ και να πιω νερό. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για τον τελικό. Τότε είναι που και η φωνή μου και τα γυαλιά μου πρέπει να αντέξουν».

Λόγω των φωνητικών προβλημάτων, η σουηδική αποστολή ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις της Felicia, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης ξεκούρασή της πριν από τις τελικές πρόβες της Παρασκευής και τη μεγάλη βραδιά του Σαββάτου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σουηδία, η οποία μέχρι πρόσφατα βρισκόταν στη 10η θέση των στοιχημάτων, υποχώρησε πλέον στη 13η, γεγονός που εντείνει το ενδιαφέρον για την τελική της εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision 2026.