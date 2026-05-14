Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ κατέκτησε το Κύπελλο Βελγίου, επικρατώντας της Άντερλεχτ με 3-1 στην παράταση, στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη στο «King Baudouin Stadium» των Βρυξελλών.

Με αυτή τη νίκη, η Ουνιόν πρόσθεσε το τέταρτο Κύπελλο στην ιστορία της και πλέον στρέφει την προσοχή της στο πρωτάθλημα, όπου βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Κλαμπ Μπριζ, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν, κυνηγώντας ένα ιστορικό νταμπλ μετά από 113 χρόνια.

Το γήπεδο πήρε «φωτιά» από τα συνθήματα, τον παλμό και την ένταση των οπαδών, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση.

Στην εξέλιξη του τελικού, η ομάδα του Νταβίντ Ουμπέρ άνοιξε το σκορ στο 74’ με εξαιρετικό σουτ του ΜακΚάλιστερ, όμως η Άντερλεχτ απάντησε στο 81’ με κεφαλιά του Τσβέτκοβιτς, οδηγώντας το ματς στην παράταση.

Εκεί, η Ουνιόν «καθάρισε» το παιχνίδι με δύο γρήγορα γκολ στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, από τους Φουσεΐνι και Ροντρίγκες στο 95’ και στο 100’ αντίστοιχα, «λυγίζοντας» την αντίπαλό της.

Για την Άντερλεχτ, η ήττα αυτή σηματοδοτεί μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για τίτλο, με τον σύλλογο να συμπληρώνει πλέον εννέα συνεχόμενες σεζόν χωρίς κατάκτηση τροπαίου.