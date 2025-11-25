Η Μπενφίκα πήρε τεράστια νίκη στην Ολλανδία επί του Άγιαξ και έμεινε γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης. Η ομάδα του Μουρίνιο άνοιξε το σκορ στο 6′. Ο Ρίος πήρε την κεφαλιά, ο Γιάρος απέκρουσε, αλλά ο Νταλ βρέθηκε στο σωστό σημείο και έκανε το 1-0. Οι Πορτογάλοι κράτησαν τον ρυθμό ψηλά και άγγιξαν το δεύτερο γκολ στο 15′. Ο Παυλίδης σούταρε αλλά έστειλε την μπάλα άουτ. Ο Άγιαξ αντέδρασε. Ο Κλάσεν απείλησε στο 28′, όμως ο Τρούμπιν είπε «όχι» και κράτησε την εστία του ανέπαφη.

Great header from Richard Rios that eventually lead to the goal from Benfica! He has been great for Benfica as of late. 🇨🇴💪pic.twitter.com/Lq4ofb8Lh8 — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) November 25, 2025

Το δεύτερο μέρος είχε έντονο ρυθμό. Ο Άγιαξ πίεσε για την ισοφάριση. Ο Μπουνίντα δοκίμασε τον Τρούμπιν στο 50′, αλλά ο Ουκρανός απέκρουσε ξανά. Ο Κλάσεν έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία στο 53′, με το πλασέ του να περνά δίπλα από το δοκάρι. Η Μπενφίκα «κλείδωσε» τη νίκη στο 90′. Ο Μπαρέιρο βρέθηκε σε θέση βολής και διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

🚨🚨| GOAL: BARREIRO HAS DOUBLED THE LEAD!! Ajax 0-2 Benficapic.twitter.com/HXBcbSWikG — Goals Side (@goalsside) November 25, 2025

Τεράστια νίκη πήρε και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην Κωνσταντινούπολη. Η πρωταθλήτρια Βελγίου επικράτησε με 1-0 της Γαλατασαράι. Ο Νταβίντ βρήκε δίχτυα στο 67′ και χάρισε τρεις βαθμούς στην ομάδα του. Η Σεν Ζιλουάζ διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμα και δεν απειλήθηκε σοβαρά μέχρι το τέλος.