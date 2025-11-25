Η Μπενφίκα πήρε τεράστια νίκη στην Ολλανδία επί του Άγιαξ και έμεινε γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης. Η ομάδα του Μουρίνιο άνοιξε το σκορ στο 6′. Ο Ρίος πήρε την κεφαλιά, ο Γιάρος απέκρουσε, αλλά ο Νταλ βρέθηκε στο σωστό σημείο και έκανε το 1-0. Οι Πορτογάλοι κράτησαν τον ρυθμό ψηλά και άγγιξαν το δεύτερο γκολ στο 15′. Ο Παυλίδης σούταρε αλλά έστειλε την μπάλα άουτ. Ο Άγιαξ αντέδρασε. Ο Κλάσεν απείλησε στο 28′, όμως ο Τρούμπιν είπε «όχι» και κράτησε την εστία του ανέπαφη.

Το δεύτερο μέρος είχε έντονο ρυθμό. Ο Άγιαξ πίεσε για την ισοφάριση. Ο Μπουνίντα δοκίμασε τον Τρούμπιν στο 50′, αλλά ο Ουκρανός απέκρουσε ξανά. Ο Κλάσεν έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία στο 53′, με το πλασέ του να περνά δίπλα από το δοκάρι. Η Μπενφίκα «κλείδωσε» τη νίκη στο 90′. Ο Μπαρέιρο βρέθηκε σε θέση βολής και διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Τεράστια νίκη πήρε και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην Κωνσταντινούπολη. Η πρωταθλήτρια Βελγίου επικράτησε με 1-0 της Γαλατασαράι. Ο Νταβίντ βρήκε δίχτυα στο 67′ και χάρισε τρεις βαθμούς στην ομάδα του. Η Σεν Ζιλουάζ διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμα και δεν απειλήθηκε σοβαρά μέχρι το τέλος.

