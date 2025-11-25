Η Εθνική Ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών, με πρωταγωνίστρια τη διεθνή παίκτρια Μαρία Γκούνη, έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε η ΕΠΟ με αφορμή την «Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών».
🗣️Η δύναμη δεν είναι στις φωνές γύρω σου, αλλά σε αυτή μέσα σου.
♀️Διεθνής ημέρα εξάλειψης βίας κατά των γυναικών #25Νοεμβρίου #ΜέραΕξάλειψηςΒίαςΚατάΤωνΓυναικών #EndViolenceAgainstWomen #ΗΔύναμηΜέσαΜου #StopViolenceWomen pic.twitter.com/hV3vgHJQa1
— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 25, 2025