Με το χάλκινο μετάλλιο θα επιστρέψει στις αποσκευές της από τους Deaflympics του Τόκιο η εθνική μπάσκετ κωφών των ανδρών. Μετά την ήττα στον ημιτελικό από την Ουκρανία με 60-43, οι παίκτες του Βασίλη Γεραγωτέλλη επικράτησαν του Ισραήλ, με 78-67, στον «μικρό» τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων κωφών!

Πρώτος σκόρερ για την εθνική αναδείχτηκε ο Ιωάννης Βαβάτσικος, ο οποίος σημείωσε double double με 22 πόντους (4/12 τρίποντα) και 12 ριμπάουντ. Double double σημείωσε και Απόλλων Δεληγιώργης με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ είχε και 9 ασίστ. Διψήφιος ήταν και ο Ραφαήλ Πεταλάς με 17 πόντους.

Από το Ισραήλ πρώτος σκόρερ ήταν ο Γιουβάλ Βερνίκ με 19 πόντους. Ο Ρόρι Λιουις σημείωσε 18 πόντους, ο Σάι Γκέτα είχε συγκομιδή 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Ασάφ Σάμουελ πέτυχε 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 38-30, 55-49, 78-67