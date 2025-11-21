Η Εθνική Ανδρών ξεκινά την προετοιμασία της για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027, με τις πρώτες δύο αναμετρήσεις να είναι απέναντι σε Ρουμανία και Πορτογαλία. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 27 Νοεμβρίου (18:30), ενώ η ομάδα θα ταξιδέψει στο Πόρτο για το ματς με την Πορτογαλία στις 30 Νοεμβρίου (19:00).

Αναλυτικά οι κλήσεις του προπονητή:

Κώστας Παπανικολάου

Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης

Δημήτρης Κατσίβελης

Κώστας Αντετοκούνμπο

Δημήτρης Μωραΐτης

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ

Γιώργος Τσαλμπούρης

Δημήτρης Κακλαμανάκης

Νάσος Μπαζίνας

Δημήτρης Φλιώνης

Αντώνης Καραγιαννίδης

Ναζ Μήτρου–Λονγκ

Ελάιζα Μήτρου–Λονγκ

Νίκος Περσίδης

Νίκος Πλώτας

Νίκος Τουλιάτος

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Εθνική Ανδρών μπαίνει από την ερχόμενη εβδομάδα στη διαδικασία των προκριματικών αγώνων για το FIBA World Cup 2027, με τις δύο πρώτες αναμετρήσεις να είναι στη Θεσσαλονίκη με τη Ρουμανία (27/11) και στο Πόρτο με τον Πορτογαλία (30/11).

Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 18 παίκτες για την προετοιμασία και τους δύο αυτούς αγώνες. Οι προπονήσεις θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη από την ερχόμενη Δευτέρα (24/11), ενώ η προσθήκη των παικτών που έχουν υποχρεώσεις στην Ευρωλίγκα θα γίνει σταδιακά και η παρουσία των Νίκου Πλώτα και Νίκου Τουλιάτου αποσκοπεί πρώτιστα στη δυνατότητα διεξαγωγής των προπονήσεων με τον απαραίτητο αριθμό παικτών.»