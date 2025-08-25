Η FIBA ανανέωσε τα power ranking δύο ημέρες πριν από την έναρξη του EuroBasket 2025.

Η Εθνική μας ομάδα ανέβηκε τέσσερις θέσεις συγκριτικά με την προηγούμενη λίστα, μετά την είσοδο του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τους αγώνες προετοιμασίας. Η εθνική πλέον βρίσκεται στην 4η θέση, πίσω από Σερβία, Γερμανία και Γαλλία.

Την δεκάδα συμπληρώνουν Λιθουανία, Τουρκία, Λετονία, Ιταλία, Φιλανδία και Ισπανία.