Τελευταίο πρόσημο, αρνητικό.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών, γνώρισε την ήττα, με σκορ 77-92, από τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ.

Στο τελευταίο φιλικό, πριν την έναρξη του EuroBasket2025, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, δεν τα κατάφερε κόντρα στη γαλλική ομάδα.

Παρότι στο ημίχρονο ήταν μπροστά, η «γαλανόλευκη» έπαθε… black-out στο τρίτο δεκάλεπτο.

Με επιμέρους σκορ 28-12, το σύνολο του Φρεντερίκ Φωτό, πήρε προβάδισμα και δεν… ξανακοίταξε πίσω.

Τα δεκάλπετα: 20-17, 29-26, 12-28, 16-21

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 11/19 δίποντα, 11/26 τρίποντα, 22/31 βολές, 14 ριμπάουντ (10 αμυντικά – 4 επιθετικά), 19 ασίστ, 10 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 13 λάθη

Τα ομαδικά στατιστικά της Γαλλίας: 20/32 δίποντα, 10/23 τρίποντα, 22/23 βολές, 27 ριμπάουντ (17 αμυντικά – 10 επιθετικά), 23 ασίστ, κλεψίματα, 2 μπλοκ, 14 λάθη