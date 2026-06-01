Ένα νέο, ιδιαίτερα ανησυχητικό σήμα για την πορεία του παγκόσμιου κλίματος εκπέμπει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO), ο μετεωρολογικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεσή του, η πιθανότητα να καταγραφεί νέο παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας μέσα στην επόμενη πενταετία είναι πλέον εξαιρετικά υψηλή.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι υπάρχει 86% πιθανότητα τουλάχιστον ένα από τα έτη της περιόδου 2026-2030 να ξεπεράσει το 2024, το οποίο είναι σήμερα το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως. Παράλληλα, η πιθανότητα η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της ίδιας περιόδου να υπερβεί το όριο του +1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα υπολογίζεται στο 75%.

Ραγδαία άνοδος λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας

Οι επιστήμονες αποδίδουν την εξέλιξη κυρίως στη συνεχιζόμενη αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η συσσώρευση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα παγιδεύει περισσότερη θερμότητα, οδηγώντας σε μια σταθερή και μακροχρόνια άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι κάθε νέα χρονιά «πατά» πάνω σε ήδη υψηλότερα επίπεδα θερμότητας, αυξάνοντας την πιθανότητα κατάρριψης νέων ρεκόρ ακόμη και χωρίς την επίδραση πρόσθετων φυσικών φαινομένων.

Ο ρόλος του Ελ Νίνιο

Σημαντικό ρόλο στην προσωρινή εκτόξευση της θερμοκρασίας μπορεί να παίξει και το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό. Όταν εμφανίζεται με ισχυρή ένταση, μπορεί να ενισχύσει τη συνολική παγκόσμια θερμοκρασία και να οδηγήσει σε νέα ιστορικά ρεκόρ μέσα σε συγκεκριμένα έτη.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το 2027 θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πιθανό έτος-ρεκόρ, εάν το φαινόμενο συνδυαστεί με τη γενική ανοδική τάση της υπερθέρμανσης.

Ήδη ορατές οι επιπτώσεις

Η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα πληθαίνουν.

Καύσωνες μεγαλύτερης διάρκειας, έντονες ξηρασίες, αλλά και ακραίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες καταγράφονται ολοένα συχνότερα σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Αρκτική, όπου η θερμοκρασία αυξάνεται με ρυθμό πολλαπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου. Το φαινόμενο αυτό επιταχύνει το λιώσιμο των πάγων και επηρεάζει το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα συνολικά.

Η Συμφωνία των Παρισίων

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι η υπέρβαση του ορίου του +1,5°C σε μεμονωμένα έτη δεν σημαίνει αυτόματα αποτυχία του στόχου της Συμφωνίας των Παρισίων για το Κλίμα, η οποία αφορά τη μακροπρόθεσμη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας.

Ωστόσο, η συχνότητα με την οποία πλησιάζεται ή ξεπερνιέται αυτό το όριο θεωρείται σαφής ένδειξη επιδείνωσης της κατάστασης.