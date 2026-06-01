Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια «πολύ καλή» επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, η οποία, όπως είπε, συμφώνησε «να παύσει το πυρ». Η δήλωση έγινε απόψε, σηματοδοτώντας, σύμφωνα με τον ίδιο, μια πιθανή αποκλιμάκωση της έντασης.

«Μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ και συμφώνησαν ότι θα σταματήσει πλήρως το πυρ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, δίνοντας έμφαση στη διπλωματική διάσταση της επικοινωνίας.

Παράλληλα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» συνομιλία με τον Μπίμπι (Μπενιαμίν) Νετανιάχου, πρωθυπουργό του Ισραήλ. Όπως σημείωσε, ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μη στείλει στρατό στη Βηρυτό, ενώ οι μονάδες που βρίσκονταν καθ’ οδόν έχουν ήδη επιστρέψει στις βάσεις τους.

Λίγο πριν από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, δύο ισραηλινές πηγές είχαν αναφέρει ότι το Ισραήλ ανέμενε την τελική έγκριση του Τραμπ για να ξεκινήσει επιχειρήσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φαινόταν να ανατρέπεται μετά την επικοινωνία του προέδρου με τη Χεζμπολάχ.