Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανησύχησε τους θαυμαστές του με μια πρόσφατη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εμφανίζεται με τραύματα στο πρόσωπο. Ο γνωστός τραγουδιστής κοιτάζει απευθείας τον φακό, ενώ διακρίνεται χτύπημα στο αριστερό του μάτι, κάτω από το οποίο έχει τοποθετηθεί επίθεμα.

Η εικόνα συνοδεύεται από τη φράση «Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με τον χρόνο», όπως έγραψε ο ίδιος στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram. Ωστόσο, δεν έδωσε καμία διευκρίνιση σχετικά με την αιτία των τραυματισμών, αφήνοντας χώρο για σχόλια και ερωτήματα από το κοινό.

Η φωτογραφία του Μαζωνάκη προκάλεσε έντονη κινητοποίηση στα social media, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν ανησυχία και να του εύχονται ταχεία ανάρρωση. Παράλληλα, άλλοι σχολίασαν ότι η ανάρτηση μπορεί να συνδέεται με καλλιτεχνικό μήνυμα ή επερχόμενο project του τραγουδιστή.