Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε δυναμικά στη σκηνή, το βράδυ της Παρασκευής (27 Φεβρουαρίου 2026), στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανίζεται τη φετινή σεζόν. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, σε εξαιρετική διάθεση και φόρμα, ενθουσίασε το κοινό που τον αποθέωσε, ερμηνεύοντας τις μεγάλες του επιτυχίες και αποσπώντας θερμά χειροκροτήματα. Το νέο του look, με χαρακτηριστικό μαύρο μουστάκι, δεν πέρασε απαρατήρητο.

Σε βίντεο που ανάρτησαν θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται χαμογελαστός και κεφάτος, τραγουδώντας μπροστά στο κοινό του. Όπως σχολίασαν αρκετοί, ο καλλιτέχνης έχει αποδείξει διαχρονικά ότι ξέρει να υποστηρίζει τις αλλαγές στην εμφάνισή του με αυτοπεποίθηση και στυλ.

Η επιστροφή μετά την περιπέτεια υγείας

Η επανεμφάνισή του ήρθε λίγες ημέρες μετά την περιπέτεια της υγείας του, που ξεκίνησε στις 10 Φεβρουαρίου, όταν εισήχθη σε ιδιωτικό νοσοκομείο με συμπτώματα που αρχικά παρέπεμπαν σε ίωση και κοιλιακό άλγος.

Κατά τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε τυχαίο εύρημα χολολιθίασης, το οποίο οδήγησε τον καλλιτέχνη στο χειρουργείο για αφαίρεση της χολής. Μετά το εξιτήριο, παρέμεινε στο σπίτι του για πλήρη ανάρρωση και το βράδυ της Παρασκευής επέστρεψε στη σκηνή, μπροστά στους θαυμαστές του.

Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρωί του Σαββάτου (14 Φεβρουαρίου 2026). Ο επιχειρηματίας ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται ο τραγουδιστής, τον επισκέφθηκε λίγες ώρες αργότερα και είχε συνομιλία μαζί του.

Το μήνυμα του καλλιτέχνη

Μετά την περιπέτεια υγείας του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δηλώσει σε ανάρτησή του: «Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Hello. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις ευχές σας, για περαστικά, για να είμαστε καλά από υγεία. Την Πέμπτη δεν μπορούσα να εμφανιστώ, είμαστε σε ανάρρωση ακόμα. Σας στέλνω αυτό το βίντεο για να σας πω ότι αύριο Σάββατο εμφανίζομαι κανονικά στην Ακτή. Μου λείψατε και σας έλειψα φαντάζομαι.»