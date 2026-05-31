Απόψε στις 17:20, στο MEGA, η εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» φιλοξενεί τον Θανάση Αλευρά. Ο πολυδιάστατος καλλιτέχνης συναντά τη Νίκη Λυμπεράκη και ανοίγει ένα προσωπικό κεφάλαιο γεμάτο αναμνήσεις, χιούμορ, συγκίνηση και ιστορίες που δεν έχουν ακουστεί ξανά δημόσια.

Η διαδρομή ξεκινά από τα αγαπημένα του Ιωάννινα. Απρόβλεπτα συμβάντα στον δρόμο, αυθόρμητες στιγμές, σύντομα μαθήματα αγγλικών και αυθεντικές γιαννιώτικες εκφράσεις δίνουν τον τόνο του ταξιδιού. Στο πατρικό του σπίτι, η μητέρα του, η κυρία Φεβρωνία, φέρνει στο φως άγνωστες ιστορίες από τα παιδικά χρόνια του Θανάση Αλευρά, οικογενειακές αναμνήσεις και εμπειρίες που τον σημάδεψαν.

Η βόλτα συνεχίζεται στην αγορά της πόλης και στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας, όπου ο Θανάσης Αλευράς μιλά ανοιχτά για τις πρώτες δυσκολίες που συνάντησε στην καλλιτεχνική του πορεία και συστήνει ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του στα πρώτα του βήματα. Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η επίσκεψη στο σχολείο του. Εκεί, συναντά τον πιο παλιό του φίλο και πρώην καθηγητή του, τον εικαστικό Αντώνη Κέλλη.

Πίσω στην Αθήνα, ο Θανάσης Αλευράς βρίσκεται με τους «ορκισμένους» φίλους του αλλά και με συνεργάτες. Ο Φοίβος Δεληβοριάς, αποκαλύπτει τα κοινά καλλιτεχνικά όνειρά τους. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Ματίνα Νικολάου, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ο Νίκος Μουτσινάς και ο Γιώργος Δάσκαλος, μια παρέα με αυθεντική οικειότητα, μοιράζονται ιστορίες για τον κολλητό τους, μέσα από γέλια και πειράγματα.

Παρουσίαση: Νίκη Λυμπεράκη

Σκηνοθεσία – Διεύθυνση Φωτογραφίας: Άρης Γεωργίου

Αρχισυνταξία – Σενάριο: Έμυ Δημητρακοπούλου

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Γιάννης Δώνος, Φρόσω Ράλλη

Οργάνωση παραγωγής: Βαγγέλης Μπαλάφας

Διεύθυνση παραγωγής: Γιάννης Αρσένης

Επιμέλεια έρευνας – Βοηθός Αρχισυντάκτη: Μαριάνα Πικρού

Δημοσιογραφική ομάδα: Γιώργος Δάσκαλος, Γιώτα Λούρα

Μοντάζ – μιξάζ: Νίκη Καλή, Παναγιώτης Κατσάνος

Graphics / Σήμα Εκπομπής: Cloudtrap Athens

Εκτέλεση Παραγωγής: Feelgood Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

