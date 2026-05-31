Μία νέα σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών δρομολογεί η κυβέρνηση, με το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» που αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα και να ξεκινήσει εντός Ιουνίου.

Στόχος του προγράμματος, το οποίο θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνισης και όχι μόνο ενεργειακή αναβάθμιση, είναι να δοθεί νέα πνοή σε χιλιάδες κατοικίες που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Με αυτόν τον τρόπο, περισσότερα σπίτια θα διατεθούν προς ενοικίαση ή πώληση, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που ταλανίζει την Ελλάδα και πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η κυβερνητική στρατηγική εστιάζει στην αύξηση της προσφοράς κατοικίας, καθώς, όπως δείχνουν οι έρευνες, πρόκειται για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο περιορισμού των πιέσεων στις τιμές. Αντίθετα, η απλή αύξηση των επιδομάτων, αν και μειώνει προσωρινά το κόστος, ενισχύει τη ζήτηση και προκαλεί περαιτέρω άνοδο των τιμών.

Τα «κλειδιά» του προγράμματος

Το νέο «Ανακαινίζω» προβλέπεται να διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 500 εκατ. ευρώ, με σημαντικά αυξημένη κάλυψη δαπανών σε σχέση με προηγούμενους κύκλους. Η επιδότηση θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας, ενώ θα ισχύουν υψηλότερα εισοδηματικά όρια ένταξης.

Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάνει έως και το 90%-95% του κόστους ανακαίνισης, με βασικό πλαφόν τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Στον προηγούμενο κύκλο, το ανώτατο όριο επιλέξιμων δαπανών ήταν 10.000 ευρώ. Το ποσό θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί· έτσι, για οικογένεια με δύο παιδιά, η επιδότηση θα ανέρχεται στις 46.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τ.μ., ενώ η χρηματοδότηση θα υπολογίζεται με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Οι δύο φάσεις υλοποίησης

Η εφαρμογή του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, που αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο, θα γίνει ο έλεγχος των ακινήτων ώστε να επιλεγούν όσα πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης. Η δεύτερη φάση, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, θα αφορά την υποβολή αιτήσεων από τους ιδιοκτήτες που θα έχουν εγκριθεί στην πρώτη φάση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προτεραιότητα θα δοθεί στην αξιολόγηση των κλειστών κατοικιών, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα ακίνητα που ήδη κατοικούνται.

Έμφαση στις ανακαινίσεις

Το βάρος του προγράμματος θα πέσει κυρίως στις δαπάνες ανακαίνισης και λιγότερο στις ενεργειακές παρεμβάσεις. Ο βασικός στόχος είναι η άμεση ενίσχυση της διαθεσιμότητας κατάλληλων κατοικιών στην αγορά.

Εκτιμάται ότι περίπου το 80% των παρεμβάσεων θα αφορά εργασίες ανακαίνισης και το υπόλοιπο 20% ενεργειακές αναβαθμίσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναζωογόνηση του οικιστικού αποθέματος της χώρας.