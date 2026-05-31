Μια μόδα απο μικρά μοντέλα, που χωράνε παντού με ηλεκτροκινητήρα στη σύγχρονη εκδοχή του, κάνουν και πάλι την επανάσταση στους δρόμους.

Τα kei cars είναι μία δημοφιλής κατηγορία αυτοκινήτων στην Ιαπωνία , μικρά σε μέγεθος, παρόμοια με την Κατηγορία Α στην Ευρώπη. Έχουν συνήθως 600αρια μοτέρ ή και 1000αρια και επιδόσεις μόνο για την πόλη. Ένα από αυτά ήταν το Daihatsu Copen, το Autozam AZ-1, το Suzuki Alto Works κ.α.

Σήμερα έρχεται και η Chery, με το Emta ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μήκους 3,4 μέτρων, κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς των kei cars της Ιαπωνίας. Το μοντέλο, το οποίο δεν έχει ακόμη ονομαστεί, θα χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρες της Chery.Το νέο ηλεκτρικό όχημα θα διαθέτει μπαταρία κατασκευασμένη από την Gotion. Η μάρκα Emta θα περιλαμβάνει τέσσερα αυτοκίνητα μέχρι το τέλος του 2029.

Οι υπεύθυνοι της μάρκας τόνισαν ότι αυτό το όχημα έχει τις επιδόσεις ασφάλειας σύγκρουσης μεγάλων οχημάτων. Οι προδιαγραφές, τα επίπεδα εξοπλισμού και οι τιμές του Emta #01 δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Η Emta είναι μια μάρκα αυτοκινήτων που υπάγεται στην Electric Mobility Technologies (EMT) με έδρα τη Σιγκαπούρη. Πρόκειται για κοινοπραξία μεταξύ της Chery Automobile (που κατέχει το 27,27% των μετοχών).

Ο επικεφαλής μάρκετινγκ της μάρκας είναι ο πρώην γενικός διευθυντής της Nissan China, Susumu Uchikoshi. Και ο διευθύνων σύμβουλος είναι ο πρώην πρόεδρος της Changan Ford, He Xiaoqing. Η Emta σχεδιάζει να λανσάρει το πρώτο της αυτοκίνητο στην Ιαπωνία το 2027.