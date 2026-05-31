Το πριγκιπάτο φοράει τα καλά του για να υποδεχτεί το διάσημο γκραν πρι, που παρά τα χρονάκια αποτελεί σημείο αναφοράς της χλιδής και του life style! Ακόμη και όσοι δεν είναι μυημένοι με τη Formula1 το γκραν πρι στο Μονακό αποτελεί πόλο έλξης εξαιτίας των διασήμων που συγκεντρώνει με τους γαλαζοαίματους να πιάνουν τις καλύτερες θέσεις.

Από σήμερα, το Μονακό επαναφέρει την Formula1 σε κανονικούς ρυθμούς μετά την αναβολή στην πλημμυρισμένη Ίμολα. Ο 84ος αγώνας στην ιστορία του αθλήματος στο Πριγκιπάτο ξεκίνησε από το μακρινό 1950.

Μάλιστα, από το 1955 ο αγώνας διοργανώνεται στους δημόσιους δρόμους το Μονακό ανελλιπώς. Για την ιστορία το πρώτο γκραν πρι,πριν ακόμη γεννηθεί ο θεσμός της F1 έγινε στο Μονακό το 1929 με εμπνευστή έναν δραστήριο καπνέμπορα, που τον …σιγοντάριζε ο πρίγκιπα Λουδοβίκου Γκριμπαλντι, προπάππος του σημερινού πρίγκιπα Αλβέρτου.

Σε αυτό το γκραν πρι ο αξεπέραστος Αιρτον Σένα παραμένει ο πολυνίκης, με έξι νίκες, κάτι που δεν κατάφερε κανένας έως και σήμερα, να καταρρίψει. Το διάσημο γκραν πρι που διεξάγεται στους δημόσιους δρόμους του πριγκιπάτου έχει μήκος 3,33 χιλιόμετρα, διαθέτει 19 στροφές ενώ ο αγώνας διαρκεί 78 γύρους.Είναι η πίστα που ως διαδρομή έχει τη χαμηλότερη μέση ωριαία ταχύτητα, απ’ όλες τις πίστες, περίπου 150 χλμ./ ώρα.

Αλλά και οι προσπεράσεις αποτελούν …λαχείο για τους οδηγούς, μιας και οι στενοί δρόμοι καταδικάζουν τους πιλότους που ακολουθούν τον πρώτο. Για αυτό και η θέση εκκίνησης παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα την Κυριακή. Αυτή η δυσκολία προσπεράσματος στερεί και το θέαμα στο Μονακό, τον αγώνα του Life Style όπου η αφρόκρεμα των πλουσίων καταλαμβάνουν τις καλύτερες γωνίες στην μαρίνα του πριγκιπάτου, ώστε να έχουν και την καλύτερη θέα. Κάθε χρονιά το Μονακό μένει στην ιστορία ως ο πιο συναρπαστικός αγώνας, της Formula 1, λόγω του ότι τα κτίρια και οι μπαριέρες βρίσκονται μερικά μέτρα από την πίστα, ενισχύοντας την αίσθηση της ταχύτητας και του ήχου στα φωτισμένα τούνελ.

Το Γκραν Πρι του Μονακό θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου. Η πίστα στους δρόμους του Πριγκιπάτου φιλοξενεί τον 8ο γύρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος, με τον κεντρικό αγώνα των 78 γύρων να ξεκινά την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 16:00 ώρα Ελλάδας