Η Skoda προσφέρει στην Ελλάδα το νέο Fabia 130, την ειδική σπορ έκδοση περιορισμένης παραγωγής που δημιουργήθηκε με αφορμή τα 130 χρόνια ιστορίας της μάρκας. Με τιμή από 29.950 €, το νέο Fabia 130 φέρνει στην κατηγορία των compact μοντέλων έναν ξεχωριστό συνδυασμό επιδόσεων, οδηγικής ακρίβειας και αγωνιστικής αισθητικής.

Η καρδιά του Fabia 130 είναι ο βελτιωμένος κινητήρας 1.5 TSI EVO2, απόδοσης 177 PS και 250 Nm ροπής.

Η μέγιστη ισχύς των 130 kW αποδίδεται μεταξύ 5.750 και 6.000 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή των 250 Nm είναι διαθέσιμη από τις 1.500 έως τις 4.000 σ.α.λ., εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και δυναμική επιτάχυνση σε ευρύ φάσμα στροφών.

Το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG 7 σχέσεων έχει ειδική ρύθμιση για τον σπορ χαρακτήρα της έκδοσης.

Οι επιδόσεις του νέου Fabia 130 υπογραμμίζουν τον ξεχωριστό του χαρακτήρα: 0–100 km/h σε 7,4”, τελική ταχύτητα 228 km/h

Στο εσωτερικό, το Fabia 130 συνδυάζει σπορ διάθεση, άνεση και προηγμένη τεχνολογία. Το Virtual Cockpit 10” περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ η οθόνη infotainment 8,25” προσφέρει προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ελέγχου.